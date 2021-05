Počas víkendu štartuje aj IV. LIGA - JUHOVÝCHOD

Prečítajte si,ako sú na reštart pripravené mužstvá z regiónu.

27. máj 2021 o 10:19 Roman Guliš

FK TJ LOKOMOTÍVA KOZÁROVCE

Hráči lídra sa pripravovali počas zimy individuálne, posledné týždne trénuje mužstvo už spoločne, vďaka uvoľneniu opatrení. Z mužstva odišli v prestávke traja hráči, avšak podľa informácií z klubu, mužstvo by sa s tým malo bez väčších problémov vysporiadať. Zostávajúci káder by mal byť dostatočne silný na to, aby nadviazal na výsledky z jesene.Miroslav Reischl, tréner mužstva:„Myslím si, že sme na reštart súťaže dobre pripravení. Odohrali sme dva prípravné zápasy, v ktorých sme porazili Imeľ 3:1 a Lipovú 4:1. Naďalej chceme dobre reprezentovať náš klub aj obec. Pokúsime sa vyhrať všetky zápasy, ktoré nás na jar čakajú, i keď to nebude určite ľahké.“