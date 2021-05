Patrioti sú strieborní

Druhý mečbal súpera na jeho pôde neodvrátili.

31. máj 2021 o 18:05 Roman Guliš

Levickí Patrioti cestovali na štvrtý zápas finálovej série do Spišskej Novej Vsi s úmyslom odvrátiť druhý mečbal súpera a vrátiť sériu späť do Levíc, kde by sa o titule rozhodovalo v piatom zápase. Žiaľ, nestalo sa tak. Štvrtý zápas série vyhrali domáci Rytieri najtesnejším rozdielom a po víťazstve v Slovenskom pohári si prisvojili aj ligový titul.

Prvý polčas štvrtého zápasu nenaznačoval, že by sa Levičanom podarilo splniť cieľ, za ktorým na Spiš pricestovali. Rytieri boli v prvej polovici lepším mužstvom a pred veľkou prestávkou získali dvanásť bodový náskok. Patriotom sa podarilo v tretej štvrtiny niečo zo svojho manka zmazať, aby to v záverečnej štvrtine rozbalili. Žlto-zelení v nej pálili ostrými aj spoza perimetra a napokon zápas dospel do hektického záveru. Hosťujúci Wade-Chatman zobral na seba zodpovednosť, 21 sekúnd pred koncom vyrovnával na 75:75.