Na záver prehra s druhým

Futsal team Levice skončil v aktuálnej sezóne na piatom mieste

1. jún 2021 o 16:37 Roman Guliš

V týždni sa skončil aktuálny ročník našej najvyššej súťaže futsalistov VARTA LIGY. Súťaž sa kvôli pandémii dohrávala turnajovým spôsobom, až na posledné dve kolá.

Majstrom sa podľa očakávania stali bez straty bodu futsalisti klubu MIMEL Lučenec. Futsal Team Levice vo svojom poslednom zápase prehral s druhým celkom MŠK Žilina na jeho pôde 4:1 a obsadil celkové piate miesto.

„Do Púchova, kde sa stretnutie hralo, sme cestovali iba deviati z rôznych príčin. Chlapci mali pracovné povinnosti, niektorí sú zranení. V zápase išlo o to, či skončíme na štvrtom alebo piatom mieste. Začali sme aktívne, ale potom sme striedali dobré momenty s tými horšími. Mali sme dostatok šancí na gól, ale nevyužili sme ich, naopak súper nás trestal za každú chybičku. Do zápasu sme sa vrátili kontaktným gólom na 2:1, ale vzápätí sme inkasovali. Do kabín sa šlo za stavu 3:1 v náš neprospech, hoci sme tri sekundy pred prestávkou rozvlnili sieť, ale gól nám neuznali. Do druhého polčasu sme nastúpili s odhodlaním výsledok otočiť a siahli sme po hre bez brankára. Bohužiaľ sme naše tutovky nepremenili, a súper uzavrel skóre na 4:1,“ zhrnul posledné vystúpenie levických futsalistov ich kapitán Viliam Rakica.