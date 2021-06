V Kalnej nad Hronom otvorili prvý Gazdovský trh (+FOTO)

O domáce produkty bol pri Dome bojovej slávy záujem.

4. jún 2021 o 20:44 Jana Némethová

KALNÁ NAD HRONOM. Sušené ovocie, domáce šťavy z neho, čaje, džemy, zaváraniny, výrobky z cesnaku a mlieka, víno, ale aj čerstvá zelenina, priesady med či sušienky. Ponuku doplnili remeselníci - keramikári, košikári, vareškári aj pražiari kávy. V areáli Domu bojovej slávy bolo dnes rušno. Prichádzali sem domáci aj návštevníci z okolia.

Predaj sa začal o 11. hodine, Gazdovský trh oficiálne otvorili starosta Ladislav Éhn a predsedníčka OZ Tekov - Hron Monika Slížiková o pol štvrtej popoludní. Podľa slov starostu z trhov chcú spraviť tradíciu. Organizovať ich budú každý piatok od 11. do 19. hodiny. S úsmevom pridal, že vyhovieť by chceli aj pripomienkam návštevníkom - v budúcnosti by mohli pribudnúť klobásky a občerstvenie.

Slávnostné otvorenie spestrili spevom a hrou na husliach deti miestnej základnej školy v krojoch. Zákazníci sa mohli zapojiť do tomboly. Za každý nákup nad 3 eurá dostali zlosovateľné kupóny. Ceny do tomboly poskytli predajcovia.

Najbližší trh sa v Klanej nad Hronom uskutoční už najbližší piatok 11. júna.