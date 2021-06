Mochovce: Proti spusteniu 3. bloku prišli námietky

Týkajú sa kontroly kvality materiálov a realizácie kotviacich prvkov pre seizmicky zodolnené zariadenia.

17. jún 2021 o 16:19 SITA

BRATISLAVA. Proti začiatku prevádzky tretieho bloku Atómovej elektrárne Mochovce sa zatiaľ vyjadril jeden účastník konania. Ten Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD) doručil dva rozklady.

Ako uviedla riaditeľka kancelárie úradu Miriam Vachová, nemenovaný účastník konania v zásade opakuje skutočnosti, ktoré namietal už pri zverejnení návrhu rozhodnutia o vydaní povolenia na uvádzanie jadrového bloku do prevádzky. Od 7. júna začala plynúť lehota na podanie rozkladu, ktorá sa skončí 29. júna. Dovtedy majú oprávnené osoby možnosť sa k rozhodnutiu vyjadriť.

Spomínaný účastník konania mal napríklad námietky k niektorým aspektom vplyvu nových mochovských jadrových blokov na životné prostredie.

„Námietky mal aj k hodnoteniu možného vplyvu klimatickej zmeny na zásobovanie jadrového zariadenia vodou, ku kontrole kvality materiálov potrubných dielov a ku kvalite realizácie kotviacich prvkov pre seizmicky zodolnené zariadenia a systémy tretieho bloku," povedala Vachová.

Po ukončení lehoty na pripomienkovanie, prvostupňový orgán ÚJD preskúma všetky doručené pripomienky a pokiaľ nezmení rozhodnutie autoremedúrou, postúpi vec na druhostupňové konanie. Druhostupňovým orgánom je predsedníčka ÚJD.

„Proces posudzovania do istej miery zopakuje s tým, že bude potrebné sa vysporiadať s odôvodnením podaného rozkladu. Trvanie tohto procesu bude závisieť od namietaných skutočností. Následne bude vydané druhostupňové rozhodnutie," spresnila Vachová.

ÚJD v polovici mája vydal pre tretí mochovský blok povolenie na uvádzanie do komerčnej prevádzky. Vydaniu predchádzalo množstvo technických kontrol, skúšok a testov všetkých systémov a zariadení. Tie podľa ÚJD preukázali pripravenosť na fázu fyzikálneho a energetického spúšťania. Súčasťou preverovania pripravenosti tretieho bloku na prevádzku boli aj dve medzinárodné previerky, a to Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (misa Pre-OSART) a Svetovej asociácie prevádzkovateľov jadrových elektrární (misia WANO).