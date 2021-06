Môžete rozhodnúť, čo sa bude diať v Leviciach

Vybrať sa dá z jedenástich projektov. Získať môžu po 3-tisíc eur.

18. jún 2021 o 15:13 Jana Némethová

LEVICE. Vlani desať, tento rok jedenásť projektov. Jednotlivci či neziskové organizácie sa už druhý raz uchádzajú o podporu svojich projektov. Mesto aj tentoraz vyčlenilo 20-tisíc eur na tzv. participatívny rozpočet.

„Prostredníctvom participatívneho rozpočtu môžu občania, občianske združenia či neziskové organizácie realizovať projekty na zlepšenie života v našom meste, napr. na úpravy verejného priestoru, voľnočasové aktivity, kultúrne, pohybové či tvorivé aktivity,“ povedala Adriana Macáková, hovorkyňa Mestského úradu v Leviciach.

Projekty do 2. ročníka mohli predkladatelia podávať do konca januára. Verejnosti ich predstavili v synagóge 16. júna. Nasledujúci deň sa spustilo elektronické hlasovania, v ktorom každý môže vybrať a podporiť maximálne tri projekty. Potrvá do 30. júna, nasledujúce deň zverejnia výsledky.

Hlasovanie tu: https://levice.hlasobcanov.sk/all-projects

Ako doplnila hovorkyňa, na základe výsledkov verejného hlasovania sa vytvorí poradie projektov, vrátane sumy finančných prostriedkov na ich realizáciu. Maximálna výška pre jeden projekt je 3-tisíc eur.

V Nitre, Trnave, Lučenci a ďalších mestách takto samosprávy rozdeľujú peniaze už niekoľko rokov - na základe hlasovania verejnosti. Levice sa pridali vlani. Desiatim projektom dali vlani ľudia dokopy takmer 7-tisíc hlasov. Najviac, 1126 hlasov, získal Judo klub Levice. Zakúpiť chce žinenky na organizovanie turnajov.