Naďalej si chcú raziť svoju cestu

Strieborní Patrioti už myslia na novú sezónu, tešia sa aj na derby zápasy.

7. júl 2021 o 11:34 Roman Guliš

Pre basketbalistov Levíc sa pred niečo vyše mesiacom skončila sezóna, ale vedenie klubu sa už pripravuje na ďalší ročník účinkovania v Niké SBL. Generálny manažér Ladislav Garaj načrtol do zákulisia budovania tímu, ale aj prezradil svoj pohľad na viaceré aktuálne témy.

Aká je aktuálna situácia u Patriotov v týchto dňoch? Čomu sa venujete?

„Po skončení finálovej série sme si dali pár dní voľno, aby vychladli emócie, pretože nám v hlavách behali rôzne myšlienky. Následne sa stretlo vedenie klubu aj s trénermi, kde sme zhodnotili uplynulú sezónu a povedali sme si niečo o tom, ako by to malo u nás vyzerať ďalej. Trénerom sme poďakovali za odvedenú prácu, s ktorou sme boli spokojní. Vedenie klubu deklarovalo, že chce pokračovať v systematickej klubovej práci, v budovaní identity a značky klubu, v spolupráci s mládežníckym klubom ŠBK Junior Levice vo výchove a zapracovávaní talentovaných mladých hráčov do A-tímu mužov.“