V Leviciach sú zriadené dve testovacie miesta. Sú platené

Otestovať sa dá aj v Šahách a Želiezovciach (+ CENY a ČASY).

9. júl 2021 o 10:39 Jana Némethová

LEVICE. Po zrušení bezplatného testovania sú v sídle okresu zriadené dve miesta. Ďalšie sú v Šahách a Želiezovciach.

V nemocnici

„Nemocnica Agel Levice síce na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR k 30. júnu zrušila bezplatné antigénové testovanie, mobilné odberové miesto však v nemocnici funguje aj naďalej. Záujemcovia sa môžu dať otestovať v rámci celej škály platených testov, pri PCR testoch nemocnica znížila ceny,“ informovala hovorkyňa Martina Pavliková.

Testovanie pre samoplatcov tu robia antigénovými testami každý pracovný deň v čase od 11. do 14.30 hodiny. Poplatok je 25 eur. PCR testovanie je možné každý utorok a štvrtok medzi 9. a 10. hodinou, pričom počas leta bola cena testu znížená zo 60 na 49,90 eura a pri PCR teste zo slín bude počas dvoch letných mesiacov cena namiesto pôvodných 65 eur teraz 54,90 eura. V prípade, že testovanie PCR testom je indikované lekárom, resp. RÚVZ, za tieto pacient neplatí. Rovnako je to aj v prípade testov pred deti od 10 rokov, ktoré sa zúčastňujú organizovaných letných táborov.

Nemocnica vyšetruje každý pracovný deň medzi 11. a 13. hodine aj protilátky proti koronavírusu.

Testovanie sa realizuje vo vstupnej hale urgentného príjmu v pavilóne C. Objednať sa na PCR test je možné cez callcentrum na čísle 036/637 96 63 alebo cez: http://www.agellab.sk

Na Ul. Červenej armády

Testovanie antigénovými testami zabezpečuje aj mobilné odberové miesto spoločnosti SWOT na Ul. Červenej armády. Poplatok je 20 eur. Vybavení sú aj záujemcovia bez objednania.

Testovania AG testami sú v pracovných dňoch od 8. do 16. hodiny, počas víkendov od 8. do 12. hodiny. Testovanie PCR testami je v utorok a stredu od 8. do 16. hodiny a počas víkendov od 8. do 12. hodiny.

Od soboty 10. júla tu začínajú testovať aj PCR testami, cena je 60 eur za SK certifikát a 65 eur za AJ, NJ a Chorvátsky certifikát.

Okrem Levíc prevádzkuje SWOT aj odberové miesta v Šahách na Hontianskej 85 a Želiezovciach na Mierovej 24. Otvorené sú cez týždeň do 8. do 13. hodiny a počas víkendov od 8. do 12. hodiny.

Na oba typy testovania sa možno objednať cez webstránku ministerstva zdravotníctva: https://covidforms.nczisk.sk/