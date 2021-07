Kalňan sa zúčastnil pretekov podobným 24 hodín Le Mans

Na majstrovstvách sveta v Taliansku si merali sily s najlepšími jazdcami.

26. júl 2021 o 1:10 Jana Némethová

KALNÁ NAD HRONOM. V severnom Taliansku, v meste Lonato del Garda, sa 17. júla uskutočnili majstrovstvá sveta v 12-hodinovom preteku na motokárach.

Na dráhe South Garda Karting súťažilo 45 svetových tímov. Zastúpenie malo Slovensko, jeden pretekár je z Kalnej nad Hronom.

Článok pokračuje pod video reklamou

Za volantom sa striedali

Zo Slovenska sem odcestoval zbierať skúsenosti jeden štvorčlenný tím. Ako povedal Adam Baláž z Kalnej nad Hronom, bola to pre nich cenná skúsenosť.

Motokáram s pohonom sa venuje tento 17-ročný študent levickej priemyslovky štyri roky. Na tréningy dochádza na profesionálnu dráhu Fibo Karting v Nových Zámkov. Raz mesačne sa tu konajú preteky, z ktorých body sa zapisujú do svetového rebríčka organizácie SWS.

Prečítajte si

Prečítajte si V krytoch pod elektrárňou v Mochovciach sú uložené potravinové rezervy Čítajte

Tím SIKT, za ktorý Adam jazdí spolu s tímovými kolegami z Bratislavy, Senca a Nových Zámkov, si v uplynulej sezóne takto vybojoval postup na majstrovstvá sveta. Konali sa v meste Lonato del Garda v Lombardii.

„Zúčastnilo sa 45 tímov, každý dostal zapožičanú novú motokáru, aby všetci jazdci mali rovnaké podmienky,“ priblížil Adam Baláž. Počas 12-hodinového preteku, na štýl 24 hodín Le Mans, sa tímoví jazdci postupne striedali, zväčša po hodine jazdy. Adam sa tak za volant motokáry posadil trikrát. Hodnotilo sa, ktorý tím najazdil najviac kôl.

Medzi najlepšími

„Konkurencia bola extrémne silná, tímy špičkové, jazdci svetoví,“ opísal študent. Aj keď sa slovenské kvarteto neumiestnilo na popredných priečkach, chalani boli na 41. mieste, majstrovstvá im dali veľmi veľa.

Prečítajte si

Prečítajte si Na lvický úrad práce nahlásila firma hromadné prepúšťanie. Ide o 264 zamestnancov Čítajte

„Súťažili sme prvýkrát, s výsledkom sme spokojní, nakoľko sme nazbierali veľa cenných skúseností a do ďalších súťaží ideme s väčšími ambíciami,“ zhodnotil Adam a pridal, že on osobne si cení príležitosť naháňať sa na dráhe s najrýchlejšími jazdcami na svete. Za to môže ďakovať aj Obci Kalná nad Hronom, ktorá ho finančne podporila, a motorkárovým dráham, kde mu umožnili trénovať.

Už teraz členovia slovenského tímu plánujú, že sa majstrovstiev sveta zúčastnia aj o rok. Na ne sa ale potrebujú kvalifikovať.

„Musíme ísť pretekať aj na inú trať, aby sme nazbierali dostatok bodov na postup,“ hovorí. Tri preteky preto plánujú absolvovať v Rakúsku.