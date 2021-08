Strážca svätyne prichádza z Komárna

Futbalová sezóna aj v amatérskom futbale už klope na dvere, kluby ešte dolaďujú formu, dopĺňajú kádre, získavajú nové posily, aby odštartovali nový súťažný ročník v čo najsilnejšej zostave.

3. aug 2021 o 16:34 Roman Guliš

Jednou z najväčších posíl nováčika tretej ligy FK Slovan Levice je brankár Lukáš Leckéši, ktorý prišiel k zeleno-žltým z druholigového Komárna.

S dvadsaťosemročným rodákom z Čeladíc sme sa porozprávali týždeň pred štartom nového súťažného ročníka.

Ako sa vlastne zrodil tvoj prestup do Levíc?

Na konci sezóny som v Komárne od manažéra nedostal vyjadrenie, či so mnou počítajú v ďalšej sezóne, alebo si mám hľadať nové pôsobisko. Vcelku nezvyklé po tri a pol ročnom pôsobení v klube :) Zmluvu som mal podobne ako viacerí hráči do konca júna, takže som nastúpil do prípravy, ale do 30.6. sa nič nezmenilo a nakoniec som zostal v kádri jediný bez zmluvy.

V tom čase prišlo našťastie viacero ponúk a tak som požiadal o ročné hosťovanie, čo mi viceprezident Vojtech Szüllő s pochopením umožnil.

Najviac ma oslovila ponuka z Levíc po komunikácii s trénerom Pavlíkom. Zavážilo aj to, že do klubu smeroval aj môj kamarát Erik Mikeš, s ktorým som predtým pôsobil v Komárne.