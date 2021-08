Máte doma júlové novorodeniatko? Podeľte sa o radosť

Už o pár dní uverejníme fotky detičiek, ktoré sa narodili v júli v našom regióne.

9. aug 2021 o 19:51 Jana Némethová

REGIÓN. Už 16 rokov uverejňujeme fotografie bábätiek, ktorých plač sa ozval v danom mesiaci roka v pôrodniciach regiónu. Teraz nás ale pre pandémiu do nemocníc nepustia.

Aby ste si uchovali pamiatku na tento významný rodinný okamih, fotografie a údaje bábätiek môžete posielať sami.

Ak máte doma júlové novorodeniatko a chcete sa podeliť o radosť aj s ostatnými, pošlite jeho fotografiu a údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia, váha, dĺžka, mená rodičov, príp. súrodencov a mesto, odkiaľ ste) na adresu: redakcia.levice@petitpress.sk

Už čoskoro ich zaradíme do tejto obľúbenej rubriky. Doplníme tiež bábätká, ktoré sa narodili v predchádzajúcich mesiacoch a nie sú v daných fotogalériách uverejnené. Aj vy môžete poslať fotografiu a údaje bábätka.

Júlovú fotogalériu novorodencov, ktoré sa narodili v niektorej z pôrodníc nášho kraja, uverejníme už o pár dní. Fotografie zaradíme aj v regionálnych novinách MY Týždeň na Pohroní, MY Nitrianske noviny, MY Naše novosti, MY Topoľčianske noviny a následne na redakčnom webe a FB.

