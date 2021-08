Aká je situácia so zaočkovaním v Levickom okrese?

Niekde je zaočkovanosť 45,8 percenta. Inde sotva 22 percent.

10. aug 2021 o 14:43 Anton Hrachovský

OKRES LEVICE. Sú obce, kde vakcínu dostala takmer polovica obyvateľstva. V iných zase očkovaniu nedôverujú.

Bolo cítiť spolupatričnosť

„Najväčšou osvetou bolo to, že sme mali viacero ťažkých prípadov ochorenia Covid-19. Ľudia však pristupovali k problému zodpovedne. Počas karantény si pomáhali,“ vysvetlil Jozef Chudý, starosta obce Hronské Kľačany.

Azda aj preto sa v tejto obci dalo zaočkovať druhou dávkou už 45,8 percenta obyvateľov. Spomedzi obcí nad tisíc obyvateľov v okrese Levice je to najvyššie percento. Vyplýva to z analýzy Inštitútu zdravotných analýz ministerstva zdravotníctva.

Podľa Jozefa Chudého môže za vysokú zaočkovanosť v obci kombinácia viacerých faktorov. Miestna samospráva robila osvetu aj cez obecné organizácie, zároveň zabezpečovala nákupy tým, ktorí do obchodu nemohli.

„Bolo cítiť veľkú spolupatričnosť. Som na to veľmi hrdý. Sme pripravení aj na ďalšie vlny pandémie,“ dodal Jozef Chudý.

Videli, čo sa dialo na začiatku roka

Vysokú mieru zaočkovanosti druhou dávkou má aj obec Starý Tekov