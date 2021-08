Patrioti sú už kompletní

Neúspešné finále je motiváciou do nového ročníka.

30. aug 2021 o 17:14 Roman Guliš

V levických radoch zavládlo po poslednom finále sklamanie, to je ale už zabudnutá kapitola a zároveň motivácia do nového ročníka. Patrioti pokračujú v nastolenom trende, udržali si veľkú časť družstva a opäť plánujú mať len tie najvyššie ambície.

Článok pokračuje pod video reklamou

Najdôležitejšia otázka leta bola zodpovedaná len nedávno, Šimon Krajčovič zostáva aj naďalej playmakerom Levíc. Vo veľkej miere sa podarilo udržať slovenskú kostru družstva, v tomto smere odišiel len Martin Danielič do Komárna. Miernymi zmenami prešla legionárska časť družstva, Cvetomir Černokojev sa vrátil do Bulharska a nové pôsobisko si hľadá Henri Wade-Chatman.

„Prípravu sme začali už 9. augusta. Naši chalani, spolu s Lacom Lutovským, naozaj urobili super robotu. Je vidieť, že pracovali. Po príchode je vidieť, že majú natrénované, čo ma teší. S príchodom z reprezentácie sa k nám pripojili aj zahraniční hráči. Času nie je veľa, ale to je všetko príprava. Musíme pozerať na seba, aby sme ako tím boli fyzicky pripravení hlavne na začiatok ligy,“ načrtol na úvod tréner tímu Michal Madzin.