Škola sa ešte nezačala, známe sú už TERMÍNY PRÁZDNIN

+ ZOZNAM prázdnin a voľných dní v školskom roku 2021/2022.

31. aug 2021 o 14:35 TASR

REGIÓN. Žiaci základných a stredných škôl, ktorí sa do školských lavíc vrátia vo štvrtok 2. septembra, si v školskom roku 2021/2022 oddýchnu okrem víkendov aj počas prázdnin.

Jesenné a vianočné prázdniny

Ako prvé školáci absolvujú jesenné prázdniny, tie budú od 28. do 29. októbra, žiaci sa do lavíc vrátia v utorok 2. novembra.

Posledný deň vyučovania pred vianočnými prázdninami absolvujú školáci v stredu 22. decembra. Učiť sa začnú opäť až v roku 2022, a to v pondelok 10. januára.