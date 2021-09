Levický okres bude od pondelka oranžový. Susedný Krupinský dokonca červený

Levický okres si pohorší, prejde zo zelenej do oranžovej fázy ostražitosti.

8. sep 2021 o 13:07 Jana Némethová

LEVICE. Vláda dnes schválila COVID automat, ktorý bude platný od 13. do 19. septembra.

Levický okres si pohorší, prejde do oranžovej fázy ostražitosti, susedný Krupinský dokonca do prvého stupňa ohrozenia, do červenej farby.

Ako informovala agentúra SITA, už od štvrtka 9. septembra sa na základe COVID automatu do červenej farby signalizujúcej prvý stupeň ohrozenia dostane okres Rožňava.

Všetky ostatné zmeny začnú platiť až od pondelka budúceho týždňa. Odvtedy bude červených ďalších deväť okresov. Oranžových bude až 47 okresov. Zelených ostane 22 okresov, prevažne na juhozápadnom Slovensku.

V prvom stupni ohrozenia budú okresy: Bytča, Košice I.-IV., Krupina, Poprad, Skalica a Trenčín.