Pozrite si tieto rozkošné tváričky narodené v auguste

Prinášame VEĽKÚ fotogalériu augustových bábätiek z nášho regiónu.

13. sep 2021 o 1:10 Jana Némethová

LEVICE. Prinášame augustové novorodeniatka z nášho regiónu.

Na výzvu v regionálnych novinách, na našom redakčnom webe https://mylevice.sme.sk a tiež na sociálnej sieti zareagovali šťastní rodičia práve narodených detičiek. Poslali nám fotografie svojich ratolestí aj s údajmi o nich.

FOTKY môžete stále POSIELAŤ. Ak máte doma alebo vo svojom okolí bábätká narodené v predchádzajúcich mesiacoch tohto roka, spravte doma fotografiu a spolu s údajmi (meno dieťaťa, dátum narodenia, váha, dĺžka, mená rodičov a mesto/obec odkiaľ ste) pošlite mailom na adresu: redakcia.levice@petitpress.sk. Doplníme ich do príslušnej fotogalérie.

Fotografie uverejníme aj v regionálnych novinách MY Týždeň na Pohroní, MY Nitrianske noviny, MY Naše novosti, MY Topoľčianske noviny, aby ste si ich mohli odložiť na pamiatku.

Posielať už môžete aj novorodeniatka narodené v SEPTEMBRI. Zverejníme ich v septembrovej fotogalérii.