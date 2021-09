Mladý talent z Levíc: Prvé vystúpenie mal ako 2,5-ročný. Teraz hrá vo svetovom muzikáli Škola ro(c)ku

Hrá na klavíri, gitare aj spieva. Pri spievaní Mercuryho naskakujú zimomriavky.

16. sep 2021 o 1:10 Jana Némethová

LEVICE. Siedmak Nikolaj Čuvara vymenil školské lavice za pódium.

Na bicie nástroje hrá v hite, ktorému tlieskali diváci na svetových muzikálových scénach, vrátane newyorského Broadwaya. Škola ro(c)ku (School of Rock Musical) prichádza v septembri na Slovensko.

Odznie v ňom hudba Andrew Lloyd Webbera, pod slovenskú verziu sa režijne podpísal Ján Ďurovčík.

Na veľkom pódiu

Talentovaného školáka uvidia diváci v najbližších dňoch na pódiu IUVENTY v Bratislave. Za sebou má prvé predpremiéry. Pre neho o to náročnejšie, že ako hráč na bicích nemá za seba alternáciu, nemá náhradníka ako aj zopár ďalších účinkujúcich. Znamená to, že vystúpi vo všetkých predstaveniach a vždy „naživo“. Do Vianoc by ich mali odohrať približne tridsiatku. Závisieť to bude od epidemiologickej situácie.

Práve pandémia koronavírus zasiahla aj do príprav svetoznámeho muzikálu a oddialila premiéru. Ale poďme po poriadku.

Od klavíra k bicím

Nikolaj má k hudbe blízko už približne od svojich dvoch rokov. „Talent zdedil po prastarých a starých rodičoch. Tí hrávali na trúbke, heligónke, klavíri, harmonike,“ hovorí jeho mama Erika.

Od malička to k hudobným nástrojom ťahalo aj Nikolaja. Ako 2,5-ročný začínal s hrou na