Úspešnú rozprávku z Levíc uvidia aj v Srbsku

Tí, čo rozprávkový film hercov z Levíc videli, nešetria chválami.

14. sep 2021 o 15:29 Jana Némethová

LEVICE. Rozprávka Zlato, čary a láska mala premiéru v roku 2018 v levickom kine Junior. Natáčali ju štyri roky.

Neskôr ju videli aj návštevníci amfiteátra v Tekovskom múzeu v rámci letného premietania, diváci v Slovenskom dome v Prahe, tiež v Košiciach a ďalších mestách.

Teraz mieri do Srbska. "Rozprávku odvysielame v rámci vysielacieho termínu Slovenskej redakcie, v nedeľu 19. septembra o 21. hodine na RTV 2. / Radio televízia Vojvodiny," napísala na sociálnej sieti Vlasta Meduza Mesárošová, jedna z účinkujúcich.

"Neviem či sa to dá nejako naštelovať na televízore, na internete... Ale ak by si niekto chcel pozrieť rozprávku Zlato, čary a láska, plnú dobrej zábavy, nech sa páči," doplnila.

Herci z Levíc a okolia sa spojili ešte v roku 2024 a spoločne sa pustili do natáčania rozprávky, ktorá nemá v našich končinách páru. Po štyroch rokoch dotočili posledné zábery. Všetko pritom uhradili z vlastných peňazí, žiadny veľký rozpočet nemali.

Okrem tradičného boja dobra so zlom v nej diváci uvidia lietajúcu chalupu, rozprávajúci mastný hrniec, pradenie zlata, zapečenie sa do nadrozmerného chleba či premenu na dobytok. „Je to umelo vytvorená ľudová rozprávka, v ktorej ide o lásku a o peniaze,“ priblížil krátko po natáčaní režisér Peter Drmlík a doplnil: „Má jednoduchý morálny základ: láska zvíťazí nad zlom a chamtivosťou.“

Presne tak, ako sa v rozprávke očakáva. Táto je ale o niečo modernejšia – je v nej veľa veršovaného textu, originálne nahrané pesničky a tiež scénická hudba. A hlavne prírodné kulisy z nášho regiónu.