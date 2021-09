Nový kávový majster SR: Prvú kávu pražil doma v hrnci

Levičan Jakub Ševčík sa pripravuje na svetovú konkurenciu v Miláne.

19. sep 2021 o 1:50 Jana Némethová

LEVICE. Káva je tiež ovocie, takže s ňou je to takmer rovnako ako s hroznom. Krajina pestovania, nadmorská výška, odroda a spracovanie najviac ovplyvnia to, ako daná káva chutí.

Hovorí 23-ročný Levičan Jakub Ševčík, ktorý sa venuje praženiu a príprave kávy. Ide mu to natoľko dobre, že po vlaňajšom tesnom druhom mieste si tentoraz z majstrovstiev Slovenska odniesol víťazstvo a postup na októbrovú súťaž v Miláne. Teší sa, že sa tam porovná so svetovou špičkou kávového sveta. Aktuálne už hľadá novú kávu, s ktorou bude súťažiť.

Článok pokračuje pod video reklamou

Prečítate si rozhovor s ním.

Vyhrali ste kávové majstrovstvá Slovenska, kategóriu Brewers Cup. Čo bolo úlohou súťažiacich? S čím ste u poroty zabodovali vy?

Kávové Majstrovstvá Slovenska pod záštitou SCA (Slovak Coffee Association) sa konali 4. septembra v priestoroch Goetheho inštitútu v Bratislave. Súťažilo sa v dvoch disciplínach – Cup Tasters, čo je ochutnávanie kávy a Brewers Cup, príprava filtrovanej kávy. Podarilo sa mi uspieť v kategórii Brewers Cup, kde bolo mojou hlavnou úlohou v časovom limite 10 minút odprezentovať a pripraviť súťažnú kávu, ktorú som si vybral pred zahraničnou porotou, ktorá ju následne chutnala.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Mladý talent z Levíc: Prvé vystúpenie mal ako 2,5-ročný. Teraz ako 12-ročný hrá vo svetovom muzikáli Škola ro(c)ku Čítajte

Aj napriek tomu, že prioritou, samozrejme, pripraviť čo najlepšiu kávu, súťaž je omnoho komplexnejšia. Štvorčlenná porota hodnotila samotnú prezentáciu, v ktorej som musel popísať podrobné informácie o danej káve a spôsob prípravy, ale tak isto hodnotili správnu techniku prípravy a, samozrejme, chuť výsledného nápoja.

Ja som súťažil s kávou z Kostariky, ktorú sme do našej pražiarne black. vybrali špeciálne pre túto príležitosť a sám som si ju aj pražil. Táto káva je výnimočná práve svojou sladkou chuťou, ktorá pripomína napríklad jahody, čučoriedky alebo dokonca marhuľový jogurt.

Zúčastnili ste sa aj vlaňajšieho ročníka, kde vám víťazstvo tesne uniklo, boli ste druhý. Trénovali ste?

V minulom ročníku súťaže mi víťazstvo uniklo len o 0,3 bodu, takže moja motivácia uspieť bola naozaj veľká. Mojím najväčším problémom vtedy bolo, že som všetko riešil sám, nemal som dostatočné skúsenosti a zároveň som si poriadne nenaštudoval pravidlá. Tento rok mi s celou prípravou pomáhal kolega Alexander Nagy, ktorý je certifikovaný kávový porotca a s kávou pracuje už vyše 10 rokov. Vďaka nemu som sa vyhol mnohým chybám a zameral som sa na podstatné veci, na ktoré dbá porota najviac.

Celkovo som sa ale vďaka prechádzajúcej skúsenosti cítil sebavedomejší, vedel som čo ma čaká a chcel som si to hlavne užiť. Posledné týždne som si poctivo skúšal prezentáciu a trénoval prípravu každý deň aj niekoľko hodín. V konečnom dôsledku mi samotná príprava na súťaž dala mnoho nových vedomostí a poznatkov a 10 minút pred porotou bola len čerešnička na torte.

Pamätáte si na prvú kávu, ktorú ste pili? Ako vám vtedy chutila a ako by ste ju zhodnotili teraz, s odstupom času? Na akej si pochutíte najviac aktuálne a ktorú by ste odporučili aj iným?

Zdá sa mi, že moja úplne prvá káva, ktorú som pil, bola Kolumbia od pražiarne kávy z Piešťan. Bolo to pred ôsmimi rokmi a rodičia vtedy začali kupovať čerstvo pražené kávy namiesto tých klasických zo supermarketov. Vtedy ma viac ako káva samotná nadchlo to, že tá káva má príbeh. Vedel som z akej je krajiny, že je čerstvo upražená v rodinnej pražiarni a pamätám si, ako mi otec hovoril o milých majiteľoch, ktorí tam pracujú. Dnes by to už mala byť samozrejmosť, ale vtedy to pre mňa bolo niečo nové a krásne.

Prečítajte si

Prečítajte si Pozrite si tieto rozkošné tváričky narodené v roku 2021 v našom regióne Čítajte

Prvú káva, ktorá ma zaujala práve kvôli svojej chuti som pil až o pár mesiacov neskôr. Bola to káva z Kene, ktorá nebola horká ale ovocná a kyslá. Viem, že mnoho ľudí nemá rado ovocné kávy, ale mňa to fascinovalo. Odvtedy sú pre mňa kávy z Kene jedny z najobľúbenejších, ale dnes si už dokážem vychutnať takmer akúkoľvek kávu, ktorá nie je prepražená a horká.

Odkedy sa venujete káve, praženiu a všetkému, čo s tým súvisí?

Chvíľu po tom, ako som zistil, že káva nemusí byť len horká a môže chutiť sladko a ovocne aj bez cukru, som bol na výlete v Ríme. Tam ma zase zaujala kávová kultúra a to, že káva je ich neoddeliteľnou súčasťou dňa. Vtedy som si povedal, že chcem mať vlastnú kaviareň. Keďže som však stále študoval na strednej škole a nebolo to úplne možné, začal som kávu pražiť doma v hrnci. Postupne som tomu úplne prepadol, a tak som sa po strednej škole presunul z Levíc do Bratislavy, kde bol v tej dobe rozmach kaviarní a gastronómie.

Káva je stále populárnejším nápojom. Slováci už neoceňujú len tradičného zalievaného turka, ale aj špeciality. Aká by mala byť správna káva? Podľa čoho poznáme, že pijeme top kávu?

Postupne som prišiel k tomu, že nič ako správna káva neexistuje. To čo najviac chutí mne, pravdepodobne nebude chutiť niekomu inému. Chuť je veľmi subjektívna vec. Kedysi som druhých presviedčal o to, čo je dobrá káva. Dnes nechávam ľudí piť, čo im chutí, s tým, že sa im snažím ukázať alternatívu. Ak niekto pije veľkú kávu s cukrom a mliekom, pravdepodobne to robí preto lebo nechce, aby bola jeho káva horká. A vtedy môžem ľuďom ukázať, že vlastne je tu aj iná cesta – napríklad filtrovaná káva, ktorá má tiež väčší objem, je svetlejšie pražená a preto nie je horká, ale skôr sladká a netreba do nej pridávať cukor alebo mlieko.

V posledných rokoch je filtrovaná káva veľký trend. Človek v nej môže cítiť viac chutí ako napríklad v espresse. Tak isto je pomerne jednoduchá na prípravu, a tak si ktokoľvek môže pripraviť veľmi kvalitnú a chutnú kávu aj doma. A určite o jej obľube svedčí aj to, že sa v jej príprave dá aj súťažiť, dokonca aj na svetovej úrovni (usmieva sa).

Veľa záleží od krajiny pôvodu kávových zŕn a tiež od spôsobenia ich praženia. Čo všetko si môžu kávičkári za tým predstaviť?

Najjednoduchšie je kávu prirovnať k vínu. To tiež svoju chuť získava na základe odrody hrozna, pôdy, mieste, kde sa pestuje a spracovaniu. Káva je tiež ovocie, takže s ňou je to takmer rovnako. Krajina pestovania, nadmorská výška, odroda a spracovanie najviac ovplyvnia to, ako daná káva chutí. Ja ako pražiar to zmeniť neviem. Mojou úlohou je pražením vyzdvihnúť tie chuťové vlastnosti, ktoré to zrno má.

Čakajú vás majstrovstvá sveta v Miláne. Je to pre vás výzva?

Svetový šampionát sa bude konať 23. – 26.októbra v Miláne. Pred dvoma rokmi som sa tohto eventu zúčastnil v Bostone, hoci nie ako súťažiaci, ale ako tréner. Teším sa najmä na to, že sa môžem porovnať so svetovou špičkou kávového sveta. Je to inšpiratívne a motivujúce. Samozrejme by som sa chcel umiestniť čo najlepšie. Momentálne hľadáme a vyberáme novú súťažnú kávu hodnú svetovej úrovne a následne začnem s konceptom prezentácie a hľadania najlepšieho receptu prípravy.