Levický okres: Cyklistov čaká milé prekvapenie. Nová cyklotrasa ich prevedie cez les, jarok aj hajloky

Mapu cyklotrás v Levickom okrese rozšíria o ďalšie kilometre.

23. sep 2021 o 1:05 Jana Némethová

REGIÓN. Spojí obce Tlmače, Rybník, Čajkov a Novú Dedinu, čo je takmer 18 kilometrov. Nová trasa by mala byť vyznačená a priechodná už o pár dní, začiatkom októbra.

Cyklistov prevedie cez les, jarok, vinárske domčeky – hajloky aj potok Deberča, kde vybudovali mostík. Jej súčasťou budú odpočívadlá či napríklad aj nabíjacia stanica. Osadili ju pred pár dňami pri Hrone v Tlmačoch. Milovníkov dvoch kolies čakajú aj ďalšie benefity.

Cyklotrasa popri Hrone

K najznámejším a najstarším cyklomagistrálam v Levickom okrese patrí prepojenie Jur nad Hronom – Starý Tekov. Trasa vedúca popri Hrone má dĺžku 25 kilometrov a otvárali ju v roku 2009. Odvtedy ju trinásť obcí zo Združenia vidieckeho turizmu Hron každoročne symbolicky otvára v máji a zatvára v septembri spoločnou cyklotúrou. Zúčastňujú sa jej stovky cyklistov. Pre pandémiu ju tento rok neorganizovali, napriek tomu je trasa využívaná.

O novej cyklotrase Dlhá bude 17,8 kilometra, spojí Tlmače, Rybník, Čajkov a Novú Dedinu. Prevýšenie je 440 – 426 metrov v smere trasy. Stupeň náročnosti má označenie „SPORT“, čo je stredne náročná. Určená je pre horské bicykle. Cyklotrasa povedie rôznymi terénmi, preto jej povrch je asfaltový, spevnená cesta, poľná a lesná cesta. „Je pomerne dosť členitá a v určitých úsekoch bude pre netrénovaného cyklistu náročná. Aj preto bude na viacerých miestach možné si oddýchnuť a pokochať sa miestnou faunou a flórou či výhľadmi na okolitú krajinu z úpätia Štiavnických vrchov,“ hovorí Jozef Mäsiar. Trasa vedie od bývalého závodu SES Tlmače (dnes už Tatra vagónka Poprad), okolo kameňolomu k obci Rybník. Tu prechádza centrom obce a smeruje na najvyššie obývané miesta v obci a tiež lesného porastu urbárskej hory a lesnej pozemkovej spoločnosti. Odtiaľ pokračuje hlbokým jarkom do katastrálneho územia Čajkov. V Čajkove vedie celá cyklotrasa ponad obec, cez miestne vinárske cestičky, pomedzi vínne domčeky - hajloky. Z katastra Čajkova, lokalita vinice, sa cez potok Deberča dostaneme poľnou a neskôr panelovou cestou až k Obecnému úradu Nová Dedina.

„Chodíme sem takmer každý víkend. Začíname v Kalnej and Hronom, pokračujeme cez Tekov, Kozmálovce do Tlmáč k jazierku. Minulý víkend sme si dofúkali kolesá na novej nabíjacej stanici pri Hrone. Bol to dobrý a hlavne užitočný nápad ju osadiť,“ hovorí dvojica milovníkov dvoch kolies. Pri zmienke o budovaní novej trasy reagujú: „Určite ju pôjdeme vyskúšať, nadväzuje na trasu, po ktorej chodím. Sme zvedaví, čo nás tam čaká, čo uvidíme.“

Covidová doba oprášila cyklistiku

Dobrovoľníci z Rybníka sa spolu s obecným úradom pustili do niečoho, čo ocenia cyklisti zo širšieho okolia.

„Dôvodom vytvoriť cykloprepojenie práve medzi obcami Tlmače – Rybník - Čajkov – Nová Dedina bola najskôr len