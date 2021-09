Zeleň pokorila výtlky. Obyvateľom na nej viac záleží

Levická radnica dnes získala celoslovenské ocenenie.

27. sep 2021 o 13:18 (JN)

LEVICE. Odkazprestarostu.sk odovzdal ocenenie Zlaté vedro jedenástim samosprávam, ktoré v roku 2020 dosiahli najlepšie výsledky v riešení podnetov a komunikácii s občanmi.

Najčastejšou oblasťou, v ktorej obyvatelia miest a obcí počas uplynulého roka nahlasovali podnety na riešenie, sa po prvý raz od spustenia tejto služby v roku 2010 stala zeleň a životné prostredie.

„Hodnotíme nielen pomer vyriešených podnetov, ale zohľadňujeme aj ich náročnosť a celkový počet podnetov, ktoré samosprávy museli riešiť,” vysvetľuje Barbora Peregrim, projektová manažérka Odkazu pre starostu. „Zamerali sme sa aj na spôsob, akým mestá a obce o riešení podnetov s občanmi komunikujú. Samosprávy sme rozdelili do dvoch kategórii podľa veľkosti - na väčšie a menšie ako 20-tisíc obyvateľov.”

V kategórii Riešenie podnetov sa spomedzi samospráv nad 20-tisíc obyvateľov najlepšie umiestnilo mesto Nitra, ktoré v roku 2020 úspešne vyriešilo 572 podnetov od obyvateľov.

Na druhom mieste sa umiestnila mestská časť Bratislava - Rača a na treťom Levice.

Medzi menšími samosprávami pod 20-tisíc obyvateľov si najlepšie počínali Malacky s 211 vyriešenými podnetmi, nasledované mestom Púchov, tretie miesto obsadila Handlová.

Každoročné ocenenie Zlaté vedro udeľuje Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) samosprávam zapojeným do projektu Odkazprestarostu.sk, pomocou ktorého môžu ľudia jednoducho nahlasovať problémy vo svojom okolí samospráve. V roku 2020 užívatelia webstránky a mobilných aplikácii pridali spolu 18 441 podnetov a samosprávy z nich zatiaľ úspešne vyriešili 7545, t.j. 41 percent. Okrem nich je 7954 podnetov je ešte v procese riešenia a ďalšie stále čakajú na odpoveď. „Hodnotením chceme motivovať samosprávy zapojené do projektu a zároveň upozorniť na dobré príklady riešenia podnetov a komunikácie s občanmi,” dodáva Barbora Peregrim. Prostredníctvom tohto portálu momentálne so svojimi obyvateľmi komunikuje viac ako 170 samospráv po celom Slovensku.

Najčastejšou kategóriou, v ktorej v roku 2020 užívatelia nahlásili až 4698 podnetov, bola zeleň a životné prostredie. „V posledných rokoch vidíme zvyšujúci sa záujem obyvateľov miest a obcí o túto oblasť, pod ktorú spadá napríklad starostlivosť o stromy, kríky a trávnaté plochy, ale aj odpratávanie odpadkov a čiernych skládok. V roku 2020 ich bolo prvýkrát viac, ako problémov na cestách a chodníkoch, čo bývala až doteraz tradične najväčšia kategória,” vysvetľuje Veronika Hincová Frankovská, analytička SGI. Nahlásené podnety sa týkali aj zlého parkovania či vrakov, mestského mobiliáru, nesprávneho dopravného značenia, či vizuálneho smogu.