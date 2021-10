Gólman Sirota vylúčený, vyhrali už aj Šarovce

VI. a VII liga ObFZ Levice: Aktuálne výsledly, tabuľky, komentáre.

3. okt 2021 o 22:14 Ján Jančo

VI. LIGA

9.kolo

Jur nad Hronom – Žemberovce 0:4 (0:1)

G: 43. 63. a 74. Vanya (1 z 11 m), 61. Klačko

V prvom polčase to bolo dosť vyrovnané stretnutie, domáci sa držali kým im sily stačili, hráči Žemberoviec dlho nevedeli streliť gól a až pred odchodom do kabín sa to podarilo Vanyovi 0:1. Po výmene strán sa hráči Juru snažili s výsledkom niečo urobiť, ale v 61. min im gól Klačku narušil plány 0:2. Od tohto okamihu hostia ovládli hru a postupne pridali ďalšie dva góly. V 63. min Vanya zvýšil na 0:3 a ten istý hráč v 74. min premenil pokutový kop 0:4. Hosťujúce mužstvo si po dobrom výkone zaslúžené pripísalo tri body na svoje konto.