Ste profesionálny alebo amatérsky umelec s veľkým srdcom? Tak práve vás hľadajú

Dražbou umeleckých diel chcú v Leviciach pomáhať aj tento rok.

7. okt 2021 o 7:00 Jana Némethová

Art for Help v roku 2019. Vlani ju pre pandémiu neorganizovali. (Zdroj: Jana Némethová)

LEVICE. Po vlaňajšej pandemickej pauze pripravuje mesto ďalší ročník benefičnej akcie Art for Help. Koná sa od roku 2006. Stretnutie mal prípravný výbor.

„Všetci si úprimne želáme, aby sme v tomto roku mohli nadviazať na doterajšiu tradíciu a v predvianočnom čase pomôcť tým, ktorí pomoc potrebujú,“ povedal primátor Ján Krtík.

Podujatie je rozdelené na dve časti. „Prvou je vernisáž, navrhovaný termín je nedeľa 28. novembra, kde predstavíme autorov i ich diela, ktoré darovali a boli zaradené do aukcie.

Druhou časťou je samotná aukcia, kde je možnosť vystavené diela vydražiť. Navrhovaný termín je nedeľa 5. decembra,“ naznačil plánované termíny.

Záštitu nad podujatím mal po minulé roky už zosnulý viceprimátor Csaba Tolnai. V prípravnom tíme ho nahradil aktuálny zástupca primátora Peter Benček.

„Cieľom aukcie umeleckých diel je podporiť sociálne odkázaných jednotlivcov či rodiny. Počas doterajších ročníkov bolo takto vydražených niekoľko stoviek umeleckých diel a rozdelených vyše 45-tisíc eur,“ doplnila Adriana Macáková, hovorkyňa Mestského úradu v Leviciach.

Pridala, že mesto hľadá diela do aukcie. „Ste profesionálny alebo amatérsky umelec? Ak chcete svojím dielom podporiť dobrú vec, môžete aj vy venovať svoje diela do benefičnej aukcie. Odborná komisia následne vyberie tie, ktoré postúpia do aukcie,“ ozrejmila.

Obrazy môžete odovzdať do 15. októbra na Mestskom úrade v Leviciach v kancelárii zástupcu primátora na 1. poschodí.