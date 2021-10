Športovanie je v tejto zložitej dobe mimoriadne dôležité. Posilňuje našu imunitu, znižuje stres a v prípade detí podporuje zdravý vývoj v pohybovej i psychohygienickej oblasti. Učí ich spoznávať vlastné možnosti, zvládať prekážky a dáva im možnosť tešiť sa z výhry a poučiť sa z prehry

13. okt 2021 o 0:00

Nadácia SPP v spolupráci s FKM Spartak Tlmače a Základnou školou v Tlmačoch zorganizovali v areáli základnej školy už 3. kolo podporného programu pre rozvoj mládežníckeho športu v meste s názvom ŠPORTUJE CELÁ RODINA. Projekt, ktorého cieľom je vytvárať a upevňovať medziľudské vzťahy, priateľské väzby a vzájomné stretávanie generácií v meste. Vďaka projektu nadácie SPP sa mohli do športovania zapojiť rodičia, starí rodičia spolu so svojimi ratolesťami.

Vďaka projektu sa podarilo zabezpečiť športové, materiálno-technické vybavenie, výstroj, pomôcky a ceny pre deti. Organizátori prichystali účastníkom pekný športový deň s vhodným a prípustným občerstvením. Netradičný futbalový turnaj mal bohaté zastúpenie detí i rodičov. Rodičia sa medzi zápasmi osviežovali a hodnotili vlastné, ale najmä výkony svojich detí. Deti sa zas bavili povzbudzovaním svojich kamarátov. V zápasoch sa deti predviedli úctyhodnou bojovnosťou a nasadením a spolu s rodičmi sa v zápasoch vzájomne dopĺňali. Víťazmi boli všetci aktéri futbalového turnaja. Účastníci dostali tričká s logom nadácie SPP, medaily a futbalové lopty.

V súčasnej dobe je veľmi dôležité, aby sme povzbudzovali deti a mládež k športovaniu a pomohli im rozvíjať športové zručnosti. Preto sme radi, že sme pre naše deti v Tlmačoch mohli zorganizovať takúto športovú aktivitu. Pevne veríme, že sa aj naďalej budeme môcť zapájať do projektov, ako bol z nadácie SPP. Bez ich finančnej pomoci a podpory by sme v našom meste nemohli zorganizovať podobné aktivity. Veríme, že v budúcnosti si všetci kompetentní v našom meste uvedomia, že šport má ľudí spájať a nie rozdeľovať. A mestské kluby v spolupráci so základnou školou a pomocou rodičov, sponzorov nadobudnú ešte väčšie rozmery, ako doteraz. Veríme, že tradičné športy s dlhoročnou tradíciou v našom meste tu budú naďalej pre našich občanov, športovcov a hlavne pre všetky detské kategórie. Ešte raz chceme poďakovať Nadácii SPP, za ktorej pomoci sa nám podarilo zorganizovať spolu 3 futbalové turnaje v rámci projektu ŠPORTUJE CELÁ RODINA.

Výbor FKM Spartak Tlmače