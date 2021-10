V Tekovských Lužanoch sú výkony kolísavé

S umiestnením vládne nespokojnosť, mužstvo nehrá svoju hru.

19. okt 2021 o 16:34 Ján Jančo

V desiatom kole VI. ligy vyhrali Tekovské Lužany na vlastnom trávniku nad Hontianskymi Trsťanmi 6:2, ale tréner domácich mal voči výkonu svojho mužstva výhrady. Spokojnejší mohol byť autor štyroch gólov v zápase Peter Kósa, ktorého sme sa v rozhovore spýtali aj na dôvody kolísavých výkonov jeho mužstva v doterajšom priebehu súťaže.

Trsťanom ste nastrieľali štyri góly, ako hodnotíte tento duel?

Aj keď som so svojou hrou najmä v prvom polčase nebol celkom spokojný, potešilo ma, že som po dlhšej dobe dokázal skórovať. A to hneď štyrikrát, čo sa nestáva každý deň. Veľká vďaka patrí mojim spoluhráčom, ktorí mi ponúkli skvelé prihrávky, a tak som sa dostal do gólových šancí, ktoré som aj využil. Mám z toho obrovskú radosť.