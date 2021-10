Levická nemocnica vyzýva ľudí: Príďte darovať krv!

Nemocnica má akútny nedostatok krvi všetkých skupín.

22. okt 2021 o 12:21 (PAV, JN)

LEVICE. Aktuálne majú v nemocnici akútny nedostatok krvi všetkých skupín a prosia všetkých, ktorým zdravie a životy ostatných ľudí nie sú ľahostajné, aby prišli darovať krv.

Každý deň niekto bojuje o svoj život, alebo má pred sebou náročnú operácie, keď potrebuje krvnú transfúziu. Obete popálenín a nehôd, pacienti podstupujúci operáciu srdca alebo transplantáciu orgánov, pacienti liečení na leukémiu, rakovinu a krvné poruchy, to všetko závisí od dostupnosti krvi a krvných doštičiek.

Kto môže a kto nemôže darovať krv

„Chýbajú nám všetky krvné skupiny bez výnimky. Odber krvi u darcov sa realizuje jedenkrát do týždňa v utorok počas pracovných dní, v čase od 7. do 11. hodinz. Krv môže darovať osoba od 18 do 60 rokov a musí byť fyzicky zdravá,“ vysvetľuje Jozef Varga, primár hematologicko-tranfúziologického oddelenia.

„Darca nemôže byť ošetrený zubným lekárom minimálne 72 hodín pred darovaním, užívať antibiotiká minimálne mesiac pred odberom, nemôže byť nosičom vírusu HIV spôsobujúceho AIDS a mať poruchy zrážania krvi,“ doplnil odborník.

„Neočkovaní pacienti proti koronavírusu sa nemusia preukázať negatívnym testom, ale nemôžu mať žiadne príznaky akútneho respiračného ochorenia. Darcovia očkovaní druhou dávkou mRNA vakcíny môžu darovať krv po uplynutí 14 dní a po prvej dávke očkovacej vakcíny AstraZeneca, Johnson and Johnson po uplynutí 28 dní,“ doplnil primár J. Varga.

Darca, ktorý navštívil európsku krajinu a nemal infekciu dýchacích ciest alebo zápal pľúc, darca, ktorý bol v styku s pozitívnym človekom a nemal infekciu dýchacích ciest, darca ktorý prekonal COVID- 19 po úplnom vyliečení a po negatívnom výsledku testu na koronavírus, darca ktorý prekonal akúkoľvek infekciu horných dýchacích ciest a nemá pozitívnu cestovateľskú anamnézu ani anamnézu kontaktu po kompletnom vyliečení, môže darovať krv po uplynutí 14 dní. Darca ktorý prekonal infekciu COVID-19 a nemal robený PCR ani antigénový test, môže darovať krv až po kompletnom doliečení. Darcovia, ktorí prekonali infekciu horných dýchacích ciest podozrivú na z COVID-19, majú pozitívnu cestovateľskú anamnézu, alebo kontakt s covid pozitívnym a neboli testovaní na koronavírus, môžu darovať krv po uplynutí 28 dní.

Ako to prebieha

Proces darovania krvi trvá asi hodinu a zahŕňa absolvovanie mini fyzikálneho vyšetrenia, poskytnutie kompletnej anamnézy, odber krvi a odpočinok po odbere.

Samotné darovanie krvi zvyčajne trvá asi 10 minút v závislosti od úrovne hydratácie darcu. Priemerný ľudský organizmus má asi 4 až 6 litrov krvi, čo je asi 8 percent telesnej hmotnosti. Počas darovania za odoberie zhruba pol litra krvi. Z krvi možno odobrať štyri typy transfúznych produktov - červené krvinky, krvné doštičky, krvnú plazmu a extrakt bohatý na faktor zrážania krvi čiže kryoprecipitát. Dva alebo tri z týchto produktov sú odobraté z pol litra darovanej krvi. „Jediný darca teda môže potencionálne pomôcť viac ako jednému pacientovi. Je dôležité mať na pamäti, že sú to krvné produkty, ktoré už v ten deň môžu byť využité a pomáhajú zachraňovať životy v núdzových alebo katastrofických situáciách. Frekvencia darovania krvi je u žien štyri mesiace a u mužov tri mesiace, pričom hmotnosť musí byť minimálne 50 kilogramov. Ak máte čerstvé tetovanie, piercing, dostali transfúziu krvi alebo krvnej plazmy alebo ste po operácií, darovať krv môžete najskôr o šesť mesiacov,“ vysvetľuje všetky podmienky darovania doktor Varga.