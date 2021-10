V Leviciach majú lavičku, ktorá rozpráva

Dozviete sa príbeh rodiny Schoellerovcov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj mesta a regiónu.

26. okt 2021 o 13:13 Jana Némethová

LEVICE. V júni v mestskom parku obnovili vodotrysk, teraz pribudla Schoellerova lavička. Starý park Levičania volajú aj Schoellerov.

Kedysi patril ku kaštieľu, v ktorom bývala rodina statkárov. Počas vojny ho zbombardovali, potom budovu ľudia rozobrali a využili ako stavebný materiál. Spomienkou na ňu sú len dobové fotografie. Tie zachytávajú aj pôvodný park so zeleňou, voliérami so zvieratami či jazierko s lávkou a gejzírom.

Mestský park prechádza obnovou. V lete v ňom po tridsiatich rokoch sfunkčnili jazierko s fontánou, ktorá tu bývala kedysi.

V týchto dňoch v ňom pribudla netradičná lavička. Pomenovaná je po Gustávovi von Schoellerovi a osadili ju pri príležitosti 155. výročia od jeho narodenia. Mesto získalo na projekt podporu z nadačného fondu vo výške tisíc eur.

„Schoellerova lavička má prostredníctvom QR-kódu vyrozprávať príbeh Schoellerovcov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj mesta Levice,“ priblížila Adriana Macáková, hovorkyňa mesta.

Ako ďalej doplnila, vedľa lavičky bol osadený brest väzový, ktorý symbolizuje dôležitosť zachovania mestských parkov a zelene v mestách. „V minulosti to bol práve brest, ktorý vytváral krásnu aleju do centra mesta. Do dnešného dňa sa zachoval, bohužiaľ, iba jeden,“ doplnila.

Pomoc s úpravou jesenného parku v rámci brigády poskytli študenti a profesori prvého a tretieho ročníka na Strednej odbornej školy techniky a služieb Levice.