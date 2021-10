Pandemická situácia sa v Levickom okrese zhoršuje

V nemocnici je k dispozícii 24 lôžok s kyslíkom a tri lôžka s možnosťou napojenia na umelú pľúcnu ventiláciu.

26. okt 2021 o 14:13 Jana Némethová

LEVICE. Levický okres je na COVID mape Slovenska červený už siedmy týždeň, od 20. septembra. Znamená to prvý stupeň ohrozenia.

Pandemická situácia sa v regióne zhoršuje, ako ale konštatuje hovorkyňa Martina Pavliková, levická nemocnica má vývoj pandémie pod kontrolou.

COVID-ové lôžka

Aktuálne sa nemocnica nachádza v druhej fáze reprofilizácie podľa pokynov ministerstva zdravotníctva. „Momentálne máme v rámci druhej fázy reprofilizácie k dispozícii 24 lôžok s kyslíkom a tri lôžka s možnosťou napojenia na umelú pľúcnu ventiláciu,“ objasnil riaditeľ Ján Belanský.

Hospitalizovaných je aktuálne šesť pacientov na štandardnom kyslíkovom lôžku, stav ďalších dvoch si vyžaduje napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu.

Z radov zamestnancov je v karanténe šesť kolegov.

Očkujú počas týždňa

Minulý týždeň spustili očkovanie treťou dávkou vakcíny proti koronavírusu pre zdravotníkov, ako aj pre imunokompromitovaných pacientov.

Podľa hovorkyne zaznamenali zvýšený záujem z radov verejnosti: „Očkovať sa treťou dávkou vakcíny je možné aj bez predošlej registrácie, ale pri dodržaní pravidiel určených ministerstvom zdravotníctva.“

Dostupná je jedna očkovacia látka, vakcína od spoločnosti Pfizer - BioNTech.

„Tretia dávka vakcíny je rovnaká ako prvé dve dávky. Môže pomôcť chrániť ľudí s oslabeným imunitným systémom, ktorý nemali dostatočne silnú odpoveď na prvé dve dávky. Zaočkovať sa môžu prísť záujemci na tretiu dávku aj bez registrácie, musia však dovŕšiť vek 18 rokov a bude sa od nich vyžadovať výmenný lístok od lekára. V ňom musia mať potvrdené, že môžu byť zaočkovaní treťou dávkou vakcíny a so sebou si musia priniesť aj potvrdenie o druhom očkovaní. Tretia dávka proti COVID-19 sa môže podať šesť mesiacov po druhej dávke, pokiaľ ide o imunokompromitované osoby je možné tretiu dávku podať už štyri týždne po podaní druhej dávky, avšak aj od týchto pacientov sa bude vyžadovať potvrdenie od lekára a potvrdenie o druhom očkovaní,“ uviedla vedúca vakcinačného centra levickej nemocnice Katarína Strošková.

Očkovacie centrum levickej nemocnice sa nachádza na 1. poschodí v priestoroch bývalej rádiológie. Okrem podávaní tretej dávky vakcíny nemocnica pokračuje aj s očkovaním prvej a druhej dávky, nastala však zmena organizácie hodín.

Očkuje sa iba v pracovných dňoch. Od 7.30 do 8.30 hodiny sa môžu prísť zaočkovať deti s registráciou aj bez registrácie v sprievode zákonného zástupcu. Dospelí s registráciou od 8.30 do 13. hodiny. Dospelí bez registrácie v čase 11. až 13. hodiny. Imunokompromitovaní pacienti s registráciou aj bez registrácie budú očkovaní v čase od 13. do 15. hodiny.