Mališovci si šli aj do Novej Dediny po tri body

Bol z toho napokon iba jeden, ale neporaziteľnosť si udržali.

26. okt 2021 o 16:33 Ján Jančo

Do konca jesennej časti súťaže VI. LIGA ObFZ Levice zostávajú už len dve kolá. Doposiaľ neporazené mužstvo Čajkova sa v 11. kole predstavilo v Novej Dedine. Bol to ťahák kola, v ktorom hostia veľmi túžili po zisku troch bodov, ale nakoniec sa body po remíze 1:1 delili. Po zápase bolo cítiť nespokojnosť hráčov okolo kapitána hostí Matúša Mališa. V doterajšom priebehu súťaže mužstvo ešte neprehralo a v VI. lige je na 2. mieste, pričom na vedúcu Hontiansku Vrbicu stráca štyri body, mališovci však majú ešte zápas k dobru. Záver prvej časti súťaže 2021/22 tak bude pre milovníkov futbalu napínavý do posledného kola.

V 11.kole ste sa predstavili v Novej Dedine, nakoniec sa body delili, ako ste spokojný s týmto výsledkom?

Boli sme pripravení na to, že nás čaká súper, ktorého veľmi dobre poznáme a vieme, ako hrá. Úprimne, s výsledkom nie som vôbec spokojný, zaslúžili sme si vyhrať. Aj keď prvý polčas bol pomerne opatrný z oboch strán, v druhom polčase sme jasne diktovali tempo hry, držali loptu na svojich kopačkách. Vytvorili sme si veľa čistých gólových šancí, bohužiaľ, sme mali veľkú smolu pri zakončení. Domáci v podstate okrem náhodne odrazenej lopty, z ktorej dali vedúci gól a nastrelenej konštrukcie brány v závere zápasu, nemali prakticky nič.