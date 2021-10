V Šahách pripravujú modernizáciu divadelnej sály

Nachádza sa v budove, v ktorej bol v roku 1848 väznený Janko Kráľ.

ŠAHY. Mesto pripravuje modernizáciu divadelnej sály. Nachádza sa v budove radnice, ktorej rekonštrukcia sa začala v roku 2012. V roku 1848 tu bol väznený básnik Janko Kráľ.



V prípade, že žiadosť o nenávratný finančný príspevok bude úspešná, sála sa zrekonštruuje a pribudne v nej aj nová technika.

Ako informoval magistrát, divadelná sála by mala dostať nové osvetlenie, ozvučenie i premietaciu techniku. Modernizácia by mala priniesť aj nový nábytok, germicídne žiariče a dezinfekčné stojany. Okrem maľovky dostane sála aj novú podlahu a zrekonštruované toalety. Projekt myslí aj na ľudí so zdravotným postihnutím, ktorým bude slúžiť nový schodolez.

Celkové oprávnené náklady na modernizáciu divadelnej sály sú vyše 210-tisíc eur. Radnica sa na nich bude podieľať päťpercentným spolufinancovaním v hodnote viac ako 10 500 eur.