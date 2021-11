Auto sa ocitlo v plameňoch. Mladý vodič neprežil

Nehoda sa stala medzi Dolnou Sečou a Levicami.

1. nov 2021 o 22:01 Jana Némethová

DOLNÁ SEČ. K tragickej dopravnej nehode osobného auta došlo v pondelok 1. novembra o štvrť na tri poobede. Zahynul talentovaný futbalista, bývalý hráč FK Slovan Levice a niekdajší člen reprezentácie Slovenska v kategórii U15.

„Mladý 18-ročný vodič viedol Volkswagen Scirocco, pričom na rovnom úseku cesty pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať, na základe čoho prešiel do protismeru. Následne zišiel do ľavej priekopy, kde narazil do stromu. Vozidlo po náraze začalo horieť,“ priblížila okolnosti Viktória Borloková, krajská policajná hovorkyňa.

Pridala, že pri dopravnej nehode utrpel mladý vodič zranenia, ktorým na mieste podľahol.

„Na mieste udalosti zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Leviciach, ktorí požiar vozidla zlikvidovali jedným vysokotlakovým prúdom vody,“ povedala hovorkyňa krajských hasičov v Nitre. Pomáhali aj s vyprosťovaním vodiča, ktorý bol v aute zakliesnený.

Okolnosti ako aj miera zavinenia dopravnej nehody sú v štádiu vyšetrovania dopravnej polície v Leviciach.

"Vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia," dodala V. Borloková.