Dve vážne nehody v Levickom okrese: Sviatok Všetkých svätých mal trpkú príchuť

V pondelok 1. novembra vyhasol mladý život. Ďalšieho vodiča prevážal vrtuľník.

2. nov 2021 o 15:35 Jana Némethová

REGIÓN. Najskôr došlo k tragickej nehode medzi Dolnou Sečou a Levicami, o pár hodín neskôr sa pri Ondrejovciach prevrátil traktor. Vodiča musel previezť záchranársky vrtuľník do nitrianskej nemocnice.

O život prišiel nadaný futbalista

November sa na cestách Levického okresu nezačal najlepšie. V prvý deň eviduje polícia dve vážne nehody. Pätnásť minút po druhej popoludní vyrážali hasiči aj polícia k nehode na ceste medzi Dolnou Sečou a Levicami.

Podľa polície viedol 18-ročný vodič Volkswagen Scirocco. Na rovnom úseku cesty prešiel do protismeru, kde zišiel do priekopy. Po náraze do stromu začalo auto horieť. „Pri dopravnej nehode utrpel mladý vodič zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ priblížila okolnosti Viktória Borloková, krajská policajná hovorkyňa.

O život prišiel talentovaný futbalista, odchovanec FK Slovan Levice, ktorý bol v minulosti v slovenskej reprezentácii U15.

Pri nehode sa nikto nezastavil

Netrvalo dlho a o šiestej podvečer privolali zásahové zložky, vrátane leteckých záchranárov, k ďalšej nehode. Po ceste od Ondrejoviec do Tekovských Lužian riadil 48-ročný vodič traktor s nákladným prívesom.

Podľa policajnej hovorkyne na rovnom úseku vozovky prešiel traktor do