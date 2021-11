Levický nadjazd sa predražil. Bolo treba siahnuť hlboko do vrecka

Predĺženie rekonštrukcie o ďalší rok a dodatočné práce sa odrazili na výslednej cene.

4. nov 2021 o 19:07 Jana Némethová

Takto to vyzeralo na nadjazde 11. decembra 2020. O pár dní, 30. decembra, už po ňom išli prvé autá. (Zdroj: Jana Némethová)

LEVICE. Mala to byť práca na osem mesiacov. Nakoniec sa rekonštrukcia mosta predĺžila o ďalší rok.

Nečakané zistenia v čase prebiehajúcej rekonštrukcie a z toho plynúce vynútené práce navýšili aj výslednú cenu stavby. Prispela na ňu Európska únia. Niekoľko miliónov naviac musela uhradiť Slovenská správa ciest zo svojho rozpočtu.

Zápchy, kolízie aj nehody

Vodiči prichádzajúci do Levíc od Nitry už skoro rok jazdia po vynovenom nadjazde. Je súčasťou cesty 1. triedy I/51.

„Obchádzka po levických sídliskách zabrala viac času a hlavne zožrala viac benzínu,“ hovorí pán Milan z obce pri Leviciach. Do mesta dochádza za prácou. Ako pridáva, za vyše roka a pol si užil zápchy, bol svedkom viacerých kolízií a tiež nehôd. Na kolóny vtedy hromžili asi všetci vodiči.

„Najhoršia bola križovatka Mochovskej s Jurskou cestou, kde je hneď železničné priecestie,“ konštatuje zo skúseností. A opisuje, ako tam kamión „zrámoval“ svetelnú signalizáciu.

Odkedy nadjazd 30. decembra 2020 otvorili, v práci je za desať minút. Predtým išiel raz tak dlho. „Našťastie je to už preč,“ teší sa. Dodáva, že to bola jedna z najdlhšie trvajúcich obchádzok, čo si on pamätá.

V článku sa dočítate aj: * Levický nadjazd postavili v roku 1965. Ako ohodnotili jeho stav pred rekonštrukciou odborníci? * Prečo sa natiahla rekonštrukcia mosta o celý ďalší rok? * Pôvodný projekt museli za pochodu meniť. Ktoré činnosti doplnili? * Oprava mala stáť 5,3 milióna. Koľko napokon vyšla? Kto to zaplatil?

Milióny naviac

