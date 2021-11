VIDEO: Pieseň venovali onkologickým pacientom. Jeden z autorov sa jej, žiaľ, nedočkal

Smutná a zároveň povzbudzujúca. Skladba vychádza 7. novembra.

6. nov 2021 o 8:15 (ID, JR)

LEVICE. Dušan Bajnok a Norbert Pompa iniciovali vznik piesne Začal sa boj. Venovali ju onkologickým pacientom. Skladba vychádza 7. novembra, v deň nedožitých narodenín textára Dušana Bajnoka.

Skladba má za cieľ nielen povzbudiť onkologických pacientov k tomu, aby sa ani na chvíľku vo svojej liečbe nevzdávali, ale je aj osobným posolstvom pre dve mladé ženy, Levičanky, ktoré s onkologickým ochorením bojujú.

Odišiel príliš skoro

Text tejto skladby napísal Dušan Bajnok, ktorý ešte na tomto svete mal byť, no odišiel príliš skoro a príliš nečakane.

Dušan bol výnimočný človek, ktorý sa na sklonku svojho života venoval umeleckej tvorbe v mnohých podobách a snažil sa ňou hlavne pomáhať druhým. Okrem toho, že napísal veľké množstvo básní a textov piesní sa zároveň venoval podpore mladých talentov, podpore chudobných a hlavne pomoci chorým. Jeho pomoc však nebola iba finančná.

Popri nej osobne vymýšľal aj rôzne dobročinné aktivity spojené s tvorbou, čím chcel namotivovať čo najviac ľudí k tomu, aby začali pomáhať spolu s ním. Hlavne sa však snažil všetkých okolo seba podporovať svojím osobným a neskutočne ľudským vystupovaním.

Text tejto skladby napísal v čase, keď sa jeho dvom kamarátkam Ivane Debrecéniovej a Jane Rozenberg, s ktorými svoje dobročinné aktivity uskutočňoval, výrazne zhoršil ich zdravotný stav. Najprv ním plánoval iba povzbudiť tieto svoje dve priateľky, začal však veriť, že ak by k textu niekto zložil hudbu, skladba sa môže stať oporou aj pre ďalších, ktorí sú chorí, alebo sa dokonca ocitli na hranici života a smrti.

Z textu je hymna

Do textu zároveň dômyselne zakomponoval názvy autorských kníh týchto dvoch dievčat Prežila som TO a Už neplač. Aj tieto knihy uzreli svetlo sveta za účelom pomoci, hlavne onkologickým pacientom. Následne sa už všetci spoločne zhodli na tom, že sa tento jeho text, ak bude zhudobnený, stane hymnou občianskeho združenia Prežila som TO, ktoré sa snaží chorým pomáhať dodnes.

S dôverou ho teda preposlal skvelému hudobníkovi Norbertovi Pompovi a bol neskutočne nadšený, keď ho Norbert takmer okamžite zhudobnil. Na skladbe sa neskôr pod vedením Norberta Pompu podieľalo mnoho vynikajúcich slovenských a aj zahraničných hudobníkov.

K piesni nahrali videoklip

Dušan sa z tohto projektu nesmierne tešil a začal snívať o tom, že sa z tejto skladby stane hit, ktorý si možno raz vypočuje aj v rádiách a už sa vydania skladby nevedel dočkať. A práve vtedy sa stalo niečo, čomu sa do dnešného dňa nedá uveriť.

Duško sa vydania skladby nedočkal. Jej ďalší osud teda zostal iba v Norbertových rukách, ktorý sa celé dielo na Dušanovu počesť rozhodol dokončiť vo vlastnej réžii.

Sám dokončil všetky ďalšie hudobné úpravy a dokonca sa mu podarilo nahrať ku skladbe aj videoklip.

Text napísal Dušan Bajnok, hudbu zložil Norbert Pompa, réžiu mala Oli Kollárová, nahrávalo sa v Štúdiu J Milan Tököly.

Vydanie skladby je naplánované na 7. novembra, v tento deň by Dušan oslávil svoje 42. narodeniny.

Vďaka skladbe je tu každý deň

„Keď som ráno okolo desiatej dostal správu s Dušanovým textom, bol som na ceste do práce. Stihol som si ho párkrát prečítať a počas šoférovania mi už hrala konkrétna hudba v mysli a rodila sa skladba,“ hovorí Norbert Pompa. Ako pridáva, asi po desiatich minútach si sadol za klavír a skladbu nahral na mobil. „Neopisujem to preto, žeby som chcel vyzdvihnúť svoju genialitu, ale preto, že ma Duškov text chytil za srdce tak veľmi, že mi hudba k nemu znela úplne prirodzene. Tak, ako ešte nikdy k žiadnemu inému textu."

Ivana Debrecéniová a Jana Rozenberg: „Niekoľkokrát sme Duška súrili a nevedeli sa dočkať vydania tejto skladby, pretože sa nám metastázy v čase jej posledných úprav šírili v tele ako na bežiacom páse. Hovorili sme mu so smiechom, že sa dňa jej vydania predsa musíme aj dožiť, no nikdy by nám ani vo sne nenapadlo, že to celé nakoniec dopadne úplne inak.“

Tieto dve Levičanky založili v roku 2019 občianske združenie Prežila som TO. Spájajú ľudí, ktorým životnú cestu skrížila rakovina.

„My sme stále tu a bojujeme naďalej zo všetkých síl a náš Duško, naša najväčšia opora, tu už s nami nie je. Odkedy odišiel, ubehlo už viac ako pol roka, no stále sa z toho nemôžeme spamätať,“ smútia mladé ženy. Pridávajú, že na jeho počesť sú rozhodnuté pokračovať v pomoci chorým tak, ako budú vládať. „Sme Norbertovi veľmi vďačné, že nás v našom boji s chorobou a aj v našom poslaní bude podporovať práve jeho a Duškove nádherné dielo. Ďakujeme ti, Duško, za to, že prostredníctvom tvojej skladby tu budeš s nami každý deň, kým budeme žiť, a budeš nám pripomínať, že sa nikdy nesmieme vzdať.“