Konzílium navrhuje vyžadovať od zamestnancov test, potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní ochorenia

Skrátiť navrhuje aj otváraciu dobu.

5. nov 2021 o 16:11 TASR

REGIÓN. Konzílium odborníkov navrhuje obmedziť pohyb neočkovaných proti ochoreniu COVID-19 v čiernych okresoch. Odporúča tiež obmedziť prezenčnú výučbu na školách s horšou situáciou. Odborníci by tiež zvážili povinné očkovanie pre vybrané skupiny obyvateľov. V piatok o tom informovala členka konzília Elena Prokopová.

V červenej a horšej farbe okresu by sa mal podľa odborníkov vyžadovať od zamestnancov test, potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní ochorenia. Dôrazne tiež odporúčajú prácu z domu. V bordových a čiernych okresoch chcú obmedziť otváracie hodiny do 22.00 h.

Súčasný COVID automat je podľa odborníkov dobrý, treba ho však dôslednejšie uplatňovať, najmä v čiernych okresoch. Zároveň chcú zvýhodniť očkovaných. Ako však zdôrazňujú, úľavy môžu mať len vtedy, ak budú pre nezaočkovaných platiť obmedzenia, a očkovaní budú dodržiavať stanovené podmienky.

Pre nezaočkovaných v čiernych okresoch by odborníci zaviedli zákaz vychádzania s obdobnými výnimkami ako počas minulej zimy. Mohli by teda chodiť do práce, obchodov pre zabezpečenie nevyhnutných potrieb či k lekárovi. Očkovaní a ľudia po prekonaní ochorenia by naopak mali väčšiu slobodu, mohli by napríklad jesť v interiéri stravovacieho zariadenia či ubytovať sa v hoteli. Avšak iba pri dodržaní pandemických opatrení.

Konzílium navrhuje tiež zvážiť povinné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 pre vybrané skupiny obyvateľov podobne ako v iných štátoch Európskej únie. Na zvýšenie zaočkovanosti by sa podľa odborníkov mali sústrediť všetky sily. Apelujú tiež na zrýchlenie podávania tretích dávok vakcíny. Zdôrazňujú potrebu zabezpečiť kontrolu opatrení, ale aj význam osobnej zodpovednosti ľudí.

Školám s výrazným počtom tried v karanténe by odporučili ukončiť prezenčnú výučbu. Ako pripomenula Prokopová, už v súčasnom školskom automate sa hovorí, že regionálny úrad verejného zdravotníctva môže rozhodnúť o zatvorení školy.