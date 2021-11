V Čajkove sa nehralo, Rybník zvíťazil po dráme

VI. a VII. LIGA ObFZ LEVICE: Aktuálne výsledky, tabuľky, komentáre.

7. nov 2021 o 21:18 Ján Jančo

VI. LIGA

14. kolo

Tekovské Lužany – Žemberovce 4:4 (1:2)

G: 37. Batár, 49. Kóša, 83. Bajnovič, 90. L. Buchlovič – 22. a 25. Hajdamár, 61. Klačko, 89. Petráš (11 m)

ČK: 87. Čík (Žemberovce)

Od úvodného hvizdu rozhodcu sa hralo vo vysokom tempe, hráči oboch mužstiev chceli vyhrať a tak to aj na ihrisku vyzeralo. Lepšie začali hostia, keď v 22. min Hajdamár, netradičný strelec, dostal hostí do vedenia 0:1, ten istý hráč v 25. min. zvýšil na 0:2. S domácimi to vyzeralo zle nedobre. Nakoniec pred polčasovou prestávkou strelil kontaktný gól Batár a znížil na 1:2.

