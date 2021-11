PRÁVE TERAZ: Požiar v koľajisku, vlaky meškali

Zadymenie rýchlika hlásia v železničnej stanici v obci Levického okresu.

8. nov 2021 o 14:42 Jana Némethová

LOK. Minútu pred jednou hodinou popoludní bola dnes hasičom nahlásená udalosť. Požiar v koľajisku mal vzniknúť z vytečeného oleja z rýchlika.

Ako informovala Andrea Červočová, nitrianska hovorkyňa hasičov, vlak je zadymený.

"Na mieste udalosti zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Leviciach a členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Kalná nad Hronom, ktorí požiar zlikvidovali," informovala hovorkyňa. Pridala, že evakuovali cestujúcich z vlaku. Vyslaný bol pre nich náhradný osobný vlak.

Rýchlik Urpín 836 mal odchod z Banskej Bystrice o 10.32 hodiny s plánovaným príchodom do Bratislavy o 13.58 hodine. Pre udalosť meškal.

Ďalšie informácie zisťujeme, priebežne ich doplníme.

Doplnenie:

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) potvrdila, že dnes v popoludňajších hodinách došlo pri obci Lok na rýchliku R 836 smerujúceho z Banskej Bystrice do Bratislavy k strate zatiaľ nezisteného množstva trafo oleja. Zapríčinilo to mierne technické zadymenie v strojovni.

"Pri udalosti zasahovala HaZZ, pričom vo vlaku sa nachádzalo do 30 ľudí bez zranení, ktorých vyzdvihol najbližší vlak - osobný vlak smerujúci do Šurian s prestupom na rýchlik do Bratislavy. Príčina a rozsah škôd sú v štádiu šetrenia," informoval Tomáš Kováč, hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko.

Podľa jeho slov bolo v danom úseku dočasne vypnuté trakčné vedenie, na približne dve hodiny, ktoré je už opäť funkčné. "V dôsledku danej udalosti mali dva rýchliky a dva osobné vlaky meškanie v rozsahu 30 až 50 minút," dodal.