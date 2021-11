V levickej pôrodnici sa narodilo 1000. bábätko

Po locdowne zaznamenali v Leviciach viac pôrodov.

9. nov 2021 o 15:57 (PAV)

LEVICE. Pandémia koronavírusu pôrody negatívne neovplyvnila. Aspoň tak hovoria tohtoročné štatistiky na gynekologicko-pôrodníckom oddelení levickej nemocnice.

V pondelok 8. novembra sa tu narodilo už tisíce bábätko v tomto roku. Je ním chlapček Daniel s ukážkovými mierami 3470 gramov a 51 centimetrov.

„Daniel je moje druhé bábätko, má bračeka, ktorý má štyri roky. Po pôrode sa cítim dobre, všetko išlo ako malo a prirodzenou cestou. Samotný pôrod bol o niečo dlhší, ale všetko sme zvládli a sme zdraví obaja. Veľmi sa z neho teším a už sa neviem dočkať, kedy ho uvidí aj braček,“ vyznala sa šťastná mamičky Oľga Somsiová. Čaká ju teraz náročné, ale krásne obdobie.

Nemocnica Agel Levice ani v čase pandémie nepocítila pokles pôrodov, práve naopak. „Pôrodnosť sa v tomto roku v porovnaní za rovnaké obdobie minulého roku jednoznačne zvýšila, čo nás veľmi teší. Dôvody môžu byť dva – dlhodobý lockdown, ale môže to súvisieť aj s uprednostnením našej pôrodnice,“ hovorí zo skúsenosti primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia levickej nemocnice Gabriel Mančík.

„Naša pôrodnica aj napriek pandémii normálne funguje, poskytujeme plnú starostlivosť o tehotné ženy, matku aj dieťa, ktorá musí byť na vysokej odbornej aj ľudskej úrovni. A to bez ohľadu na to, či je mamička suspektná, alebo covid pozitívna,“ dodáva primár. Priznáva však, že pandémia zasahuje do všetkých činností, zdravotníci majú skúsenosť tak so suspektnými, ako aj pozitívnymi rodičkami.

„Vždy vykonávame adekvátne opatrenia, ktoré minimalizujú riziko nákazy tak zdravotníckeho personálu ako aj iných rodiacich žien. Pandémia ovplyvnila aj možnosť otca byť po pôrode, návštevy na izbách, tehotné ženy aj ich príbuzných musíme pravidelne testovať. Ochrana zdravia mamičiek a bábätiek je prvoradá,“ hovorí primár.

Personál levickej pôrodnice má skúsenosti aj s pôrodmi covid pozitívnych žien. „Odviesť celý pôrod, urobiť cisársky rez v kompletnom ochrannom odeve je veľmi náročné a naozaj vyžaduje veľa psychických a fyzických síl personálu. Mamičky sú však zodpovedné a naozaj bezvýhradne dodržujú podľa potreby a pandemickej situácie patričné opatrenia a pokyny personálu,“ chváli mamičky primár Mančík. Aj preto nezaznamenali zvýšený výskyt komplikácií v súvislosti s covidom. Stále však pretrváva trend starších prvorodičiek a tiež sa aj v tomto roku objavili niekoľkokrát pôrody dvojičiek.