Na čele prezimuje Čajkov

Prečítajte si rozhovor s lídrom polovičného majstra.

Prvý novembrový víkend sa skončila jesenná časť 6. ligy ObFZ Levice, ročník 2021/22.

Štrnásť kôl najlepšie zvládlo mužstvo Čajkova, ktoré ani raz neokúsilo trpkosť porážky, pričom body stratilo len pri štyroch remízach. O pocitoch z ukončenej sezóny sa s nami podelil Radovan Nichta, kapitán futbalového klubu ŠK Čajkov.

Líder Čajkovčanov Radovan Nichta (zdroj: FBRN)

Súťaž ste odštartovali domácim víťazstvom 5:4 nad Starým Tekovom. Ako ste videli tento duel?

Zápasy so Starým Tekovom mám rád, vždy to má silnejší náboj, keďže sa skoro všetci poznáme a istý čas som tam aj hrával. Zápas bol ovplyvnený našimi skorými striedaniami už v prvom polčase. Tekov bol veľmi efektívny, svoje šance premenil a do polčasu si vytvoril dvojgólový náskok. Cez polčas sme si v šatni povedali, že sa pokúsime ešte zápas zdramatizovať, čo sa nám aj podarilo. Pre oko diváka to bol zápas atraktívny. Pre trénerov to bolo asi ťažšie, nakoľko sa množili chyby na jednej i druhej strane. Nakoniec sme boli šťastnejší tím my, nakoľko sa nám podarilo v závere zápasu strhnúť víťazstvo na našu stranu.