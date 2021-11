Nemocnica Levice hlási plné všetky lôžka s ventiláciou

Ďalšie vedia vytvoriť na pediatrii a gynekologicko-pôrodníckom oddelení.

Šéfredaktor - MY Levice

LEVICE. Nemocnica bojuje s treťou vlnou pandémie.

Podľa hovorkyne Martiny Pavlikovej počet ľudí s koronavírusom stúpa a odzrkadľuje sa to aj v počtoch hospitalizovaných pacientov: „Drvivá väčšina pacientov s ťažkým priebehom je nezaočkovaná.“

Článok pokračuje pod video reklamou

Na nemocničných lôžkach je momentálne umiestnených 23 pacientov na štandardnom kyslíkovom lôžku, stav ďalších piatich pacientov si vyžaduje napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu.

„Momentálne máme v rámci reprofilizácie k dispozícii 24 lôžok s kyslíkom a päť lôžok s možnosťou napojenia na umelú pľúcnu ventiláciu. Podľa potreby vieme zabezpečiť lôžka aj na pediatrii a gynekologicko-pôrodníckom oddelení,“ hovorí riadite Ján Belanský. Rady zamestnancov nemocnice sú aktuálne kvôli covidu zredukované o 18 ľudí.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/F6zByJpkTww

„Náš zdravotnícky personál je vyťažený na maximum,“ objasňuje situáciu.

Liečia aj monoklonálnymi látkami

Levická nemocnica ako jedna z vybraných nemocníc umožňuje aj liečbu monoklonálnymi látkami pre pacientov v začiatočnom štádiu covidu.

„Túto liečbu musí stanoviť praktický, obvodný, lekár a určené sú pre pacientov v začiatočnom štádiu ochorenia, ktorí majú vysoké riziko, že koronavírus u nich prejde do závažného stavu,“ približuje hovorkyňa.

Tieto lieky sú určené pre rizikových pacientov nad 18 rokov s potvrdeným ochorením COVID-19, ktorí nevyžadujú liečbu kyslíkom, ale sú vzhľadom na svoju doterajšiu anamnézu, vystavení vysokému riziku prechodu ochorenia do závažného stavu.

„Práve ich podaním vo včasnom štádiu ochorenia sa má predísť jeho prechodu do ťažkej, až život ohrozujúcej fázy,“ dodala.

Kde a kedy sa dá očkovať a testovať

Nemocnica Agel Levice stále pokračuje v testovaní aj v očkovaní. Možnosť objednania sa na antigénové testovanie je na stránke NCZI, na stránke nemocnice alebo telefonicky prostredníctvom call centra na číslach +421 36 6379 360, +421 36 6379 362, +421 36 6379 663.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V Leviciach majú urgent ako v zahraničí. Pozrite sa, ako novinka vyzerá Čítajte

Očkovacie centrum levickej nemocnice sa nachádza na 1. poschodí v priestoroch bývalej rádiológie. Okrem podávaní tretej dávky vakcíny nemocnica pokračuje aj s očkovaním prvej a druhej dávky, nastala však zmena organizácie hodín. Očkuje sa iba v pracovných dňoch. Od 7.30 do 8.30 hodiny sa môžu prísť zaočkovať deti s registráciou aj bez registrácie v sprievode zákonného zástupcu. Dospelí s registráciou od 8.30 do 13. hodiny, dospelí bez registrácie v čase 11. až 13. hodina. Imunokompromitovaní pacienti s registráciou aj bez registrácie budú očkovaní v čase od 13. do 15. hodiny. Všetci záujemcovia sa môžu objednať prostredníctvom NCZI alebo na webovej stránke nemocnice či prostredníctvom call centra.