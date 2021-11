Farmári z Kalnej chcú znížiť nákladnú dopravu za vlastné, obec im robí prieky

KALNÁ NAD HRONOM - Obyvatelia Kalnej nad Hronom sú nadpriemerne spokojní so životom v obci, nebyť zvýšenej nákladnej dopravy. Obcou totiž vedie tranzit nákladných vozidiel a kamiónov medzi Slovenskom a Maďarskom. Aj keď jedno riešenie je na dosah ruky, obecné zastupiteľstvo tomu bráni.

Koncom jari uskutočnila agentúra Kantar v Kalnej nad Hronom prieskum spokojnosti obyvateľov, ktorý priniesol prekvapivú skutočnosť. Kalná patrí k obciam, ktorých občianska vybavenosť sa aj vďaka poplatkom obci z neďalekej jadrovej elektrárne neustále skvalitňuje - nechýbajú tu vybavené športoviská či reštaurácie, no je jeden dôvod, ktorý kazí spokojnosť. Je ním nadmerná nákladná a kamiónová doprava, vedúca cez neveľké centrum obce. Udržať vysoký štandard spokojnosti bude najmä pre miestnych poslancov čoraz väčšou výzvou.

Až 59 % opýtaných ľudí v Kalnej vyjadrilo nespokojnosť s dopravnou situáciou v obci. Kalná leží na hlavnom ťahu cez slovenské územie do Maďarska, kadiaľ chodia nákladné autá a kamióny. Dopravnú situáciu by mohlo zlepšiť miestne poľnohospodárske stredisko Donau Farm Kalná, ktoré chce postaviť v areáli nové silá a znížiť tým nákladnú dopravu, ktorá vozí úrodu z polí. Na ročnú úrodu zo 4 500 hektárov pôdy im už kapacita existujúcich síl nestačí, farmári preto musia voziť úrodu z poľa aj do skladov v okolitých obciach. Tam opäť naložia poľnohospodárske plodiny na nákladné vozidlá a prevážajú ich na dvor v stredisku Donau Farm v Kalnej na certifikované meranie a odtiaľ k odberateľom. Takto v niektorých skladoch úrodu otočia aj dvakrát za sezónu.

(zdroj: Donau Farm)

Hoci farmári od doby, kedy kúpili bývalé JRD, svoju dopravu znížili na polovicu, vôbec ich to neteší. „Naše farmárčenie vychádza z ekologických princípov a toto prevážanie plodín tam a späť v nákladných autách je v úplnom rozpore s udržateľnou produkciou, o ktorú sa snažíme. Životné prostredie v Kalnej už aj tak trpí zvýšenou nákladnou dopravou a emisiami, k tomu ešte zničené cesty… A pritom riešenie máme na stole,“ hovorí Michael Houmann, výkonný riaditeľ Donau Farm Group. Farma v Kalnej má plán, ktorým vie znížiť počet ciest nákladných vozidiel počas sezóny o vyše 40 % inak povedané, zredukovať počet nákladných vozidiel o 2 000. Riešením je výstavba nových síl v areáli Donau Farm, čím by vedeli dostať celú úrodu naraz pod jednu strechu. Žiadna ďalšia preprava medzi satelitnými skladmi a strediskom.

Paradoxne, snahe farmárov znížiť nákladnú dopravu bráni starosta a poslanci obecného zastupiteľstva. Prečo tak robia, nie je farmárom z Kalnej jasné. Nekomunikujú s nimi od doby, keď farmári zažiadali o územné rozhodnutie potrebné k výstavbe nových síl. A to podľa platného územného plánu obce. Vedenie obce spravilo farmárom napriek tým, že počas územného konania prijalo zmeny v územnom pláne, ktoré vylučujú výstavbu objektov vyšších ako 10 metrov. Už existujúce silá pritom dosahujú výšku 27 metrov. K tomuto postupu obce ako stavebného úradu, sa vyjadril v Proteste aj prokurátor, ktorý píše: „Či nejde o porušenie legitímnych očakávaní účastníkov konania, zákazu retroaktivity a nakoniec či takýmto postupom by nedošlo k popretiu účelu stavebného zákona.“

K napätej situácii prispieva aj fakt, že podnik už zainvestoval nemalé peniaze do nákupu najmodernejšej pozberovej linky do nových síl. Technológia, ktorá mala byť kvôli minimalizácii hluku zapustená do zeme a ktorá mohla skrátiť dobu spracovania úrody o celý mesiac, leží v skladoch. Obci hrozí žaloba za marenie investícií a znemožnenie podnikateľských aktivít. Na absurditu tohto konfliktu upozornili Donau Farm aj miestnu prokuratúru, keď poslanci schválili obchvat obce rovno cez pozemky poľnohospodárskeho areálu DF Kalná. Preto sa natíska otázka, či to s budovaním novej cesty myslia vážne. Prípadné vyvlastnenie areálu by bolo zdĺhavé a tiež by to znamenalo likvidáciu farmy, ktorá dáva prácu obyvateľom z Kalnej aj jej okolia.

Tento článok vám prináša Hugo Bach.

