V levickej nemocnici budú očkovať aj v sobotu

Stačí prísť raz, podávať budú jednodávkovú očkovaciu látku Janssen.

LEVICE. Novinkou, ktorú nemocnica pripravila pre záujemcov o vakcínu proti koronavírusu, je očkovanie v sobotu 4. decembra vakcínou Janssen od firmy Johnson and Johnson.

"Očkovať sa bude od 8. do 15. hodiny. Prísť môžu aj registrovaní, aj nezaregistrovaní," povedala hovorkyňa Martina Pavliková.

Očkovacia látka je podávaná záujemcom, ktorí dovŕšili minimálne 18 rokov. Podáva sa len jednorazovo, stačí jedna návšteva očkovacieho centra. Ochranu poskytuje už po 14 dňoch po aplikácii.

Očkovacie centrum levickej nemocnice sa nachádza na 1. poschodí v priestoroch bývalej rádiológie. Okrem podávaní tretej dávky vakcíny nemocnica pokračuje aj s očkovaním prvou a druhou dávkou. Očkuje sa v pracovných dňoch. Od 7.30 do 8.30 hodiny sa môžu prísť zaočkovať deti s registráciou aj bez registrácie v sprievode zákonného zástupcu. Dospelí s registráciou od 8.30 do 13. hodiny, dospelí bez registrácie v čase 11. až 13. hodina. Imunokompromitovaní pacienti s registráciou aj bez registrácie budú očkovaní v čase od 13. do 15. hodiny. Všetci záujemcovia sa môžu objednať prostredníctvom NCZI alebo na stránke www.agel.sk či prostredníctvom call centra na číslach: +421 36 6379 360, +421 36 6379 362, + 421 36 6379 663.

Lôžka sú takmer obsadené

V nemocnici je momentálne hospitalizovaných 24 pacientov na štandardnom