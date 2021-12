Levický okres: V novembri zatvorili 368 tried a 28 škôl

Keď sa situácia zhorší, do úvahy prichádza aj celoplošné zatvorenie.

LEVICE. V okrese hygienici aktuálne evidujú vo vekovej skupine 3- až 19-ročných detí a mládeže 22-percentnú pozitivitu zo všetkých laboratórne potvrdených pozitívnych prípadov.

„Začiatkom novembra bola na úrovni 23,4 percenta,“ povedala Eva Kaňková, poverená vykonávaním funkcie regionálneho hygienika RÚVZ Levice. Najväčšie zastúpenie má skupina žiakov 2. stupňa základných škôl.

Podľa Martina Bátovského, vedúceho oddelenia školstva a vzdelávania MsÚ Levice, sa situácia vyvíja zo dňa na deň: „V každej škole máme niekoľko tried v karanténe. Niekde sú to dve – tri triedy, inde päť a niekde aj sedem tried. Mení sa to každý deň.“ Mesto má jedenásť materských škôl, sedem základných škôl, Centrum voľného času a ZUŠ Pála Kadosu Levice.

„Ochorenie v prostredí delta variantu vírusu SARS-Co2 sa šíri 4- až 5-krát rýchlejšie oproti britskému variantu, ktorý dominoval v druhej vlne,“ priblížila hygienička štatistické čísla. Podľa jej slov k nim dopomohla aj zmena vyhlášky od 25. novembra. Deti už nemuseli nosiť počas výučby rúška či respirátory, čoho výsledkom bolo rýchlejšiemu šírenie vírusu.

Vírus doniesli aj domov

Ovplyvnilo to aj chorobnosť vo vekovej kategórii rodičov týchto detí. „Áno,