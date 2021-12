Splnili prvý čiastkový cieľ

Patrioti postúpili do play-off Alpsko-jadranského pohára, nechýbali v ňom ešte ani raz.

Levičania boli pri všetkých doterajších ročníkoch Alpsko-jadranského pohára a vždy sa prebojovali minimálne do štvrťfinále. Patriotom sa túto sériu podarilo predĺžiť už na číslo 6, ďalšiu účasť v play-off si vybojovali po domácom víťazstve nad Šibenkou (94:77). O účasti, skúsenostiach v tejto nadnárodnej súťaži porozprával v rozhovore tréner Michal Madzin.

Podarilo sa vám splniť prvý čiastkový cieľ v sezóne, prebojovali ste sa do play off Alpsko-jadranského pohára. Čo to pre vás znamená?

„Sme určite radi, že sme to potvrdili ešte pred posledným zápasom v Rakúsku. V každom stretnutí sme chceli hrať o postup, pretože nám to zabezpečí ďalšie európske zápasy. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej. Bol to taký úvodný čiastkový cieľ, aby sme zo skupiny postúpili a opäť si zmerali sily so zahraničnými tímami. Teší ma, že v štvrťfinále nám vychádza tím mimo Slovenska, čiže to bude opäť niečo nové pre nás. Môžeme si porovnať sily.“