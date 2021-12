AKTUÁLNE: Mieri k nám sneženie a mrazivé počasie

Napadnúť má do 20 centimetrov snehu. Meteorológovia vydali výstrahy.

REGIÓN. Snehové jazyky, záveje, poľadovica. Slovenský hydrometeorologický ústav ich očakáva vo štvrtok 9. decembra. Vyskytnúť sa majú na celom území západného a stredného Slovenska, vrátane nížin.

Na krajnom západe krajiny má začať snežiť o 4. hodine ráno. SHMÚ vydal pre okresy Bratislava, Malacky, Senica, Trnava, Piešťany, Myjava a Pezinok výstrahu 2. stupňa. Sneženie tu má pretrvávať do druhého dňa, do piatka (10. 12.) do 2. hodiny nadránom.

Smerom na východ, aj v okresoch Nitrianskeho kraja, môžeme očakávať sneženie počas 24 hodín, t. j. od štvrtka (9. 12.) od 5. hodiny ráno do druhého dňa do 5. hodiny ráno. Platia tu výstrahy 1. stupňa.

SHMÚ v tejto súvislosti upozorňuje aj na vytváranie snehových závejov, jazykov a poľadovice. Opatrní musia byť vodiči aj chodci.