O Mochovciach rokovala v utajení vláda. Sulík viac nepovedal, nechce nič ohroziť

Tretí blok tento rok nezíska povolenie na prevádzku.

MOCHOVCE. Tretí blok Atómovej elektrárne Mochovce ešte v tomto roku nezíska definitívne povolenie pre svoju prevádzku. Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD) totiž nestihne vydať svoje druhostupňové rozhodnutie pre spúšťanie tretieho bloku do prevádzky.

„Môžeme s určitosťou povedať, že v tomto roku druhostupňové rozhodnutie povoľujúce uvádzanie tretieho bloku Atómovej elektrárne Mochovce nebude vydané," povedala pre agentúru SITA riaditeľka kancelárie úradu Miriam Vachová.

Druhostupňový orgán ÚJD doposiaľ študoval spisový materiál, zrealizoval zasadnutie rozkladovej komisie a dopĺňal dokazovanie pre účely vydania druhostupňového rozhodnutia. V súčasnosti druhostupňový orgán pripravuje zverejnenie podkladov rozhodnutia. Súčasťou podkladov rozhodnutia, ktoré

budú zverejnené verejnou vyhláškou, bude aj návrh druhostupňového rozhodnutia.

Kedy by mohli Mochovce získať od úradu definitívne povolenie pre spúšťanie tretieho bloku do komerčnej prevádzky, je otázne. Ani riaditeľka kancelárie to nechcela konkretizovať. „K termínom sa nebudeme vyjadrovať, vzhľadom k lehotám súvisiacim so zverejnením podkladov rozhodnutia, vrátane návrhu rozhodnutia," konštatovala Vachová.

O dostavbe Mochoviec rokovala v stredu (8. 12.) aj vláda. Výstup však z vlády v tejto veci nebol. „Dnes sme to na vláde v utajenom režime preberali. Preto teraz k tomu nič nepoviem. Nabudúce poviem. Má to svoj dôvod a robím to preto, aby som nič neohrozil," uviedol na sociálnej sieti minister hospodárstva Richard Sulík.

Na zavezenie prvej palivovej kazety do reaktora tretieho bloku musí mať spoločnosť Slovenské elektrárne právoplatné povolenie na uvádzanie jadrového bloku do prevádzky. Rozkladová respektíve odvolacia komisia zložená z externých špecialistov odporučila predsedníčke ÚJD Marte Žiakovej, ako druhostupňovému správnemu orgánu, odvolanie rakúskej organizácie Global 2000 zamietnuť a potvrdiť prvostupňové rozhodnutie úradu.

Tretí jadrový mochovský blok by mal začať vyrábať elektrinu v prvom štvrťroku budúceho roku. Pôvodné termíny dostavby dvoch mochovských jadrových blokov boli roky 2012, resp. 2013. Termíny sa však pre opodstatnené aj neopodstatnené dôvody viackrát posúvali. Dostavba by si mala vyžiadať podľa posledných informácií 6,2 miliardy eur.

Suma sa taktiež niekoľkokrát navyšovala, na začiatku dostavby plánovali elektrárne minúť necelé tri miliardy eur. Slovenské elektrárne začali s dostavbou Mochoviec oficiálnym otvorením 3. novembra 2008. Nový jadrový blok v Mochovciach bude mať inštalovaný výkon 471 megawattov, čo pokryje približne 13 percent z celkovej spotreby elektriny.