Dr. Ernest Alt sa dnes dožíva 100 rokov

Uznávaný Levičan zasvätil svoj život farmácii a včelám.

LEVICE. RNDr. PhMr. Ernest Alt sa narodil 15. decembra 1921. Pôsobil ako dlhoročný okresný lekárnik. Farmácii venoval veľa svojho času. Bola jeho záľubou aj prácou.

Pred polstoročím, na jeseň 1971, otvorili vďaka jeho zásluhe v Tekovskom múzeu expozíciu farmácie. Je jednou z najkrajších v strednej Európe. Daroval do nej dobový nábytok z roku 1823 zo známej levickej lekárne Koruna, ktorá bola na námestí. Neskôr múzeu venoval aj rozsiahlu zbierku včelárskych artefaktov, vrátane mnohých unikátnych včelárskych zariadení vlastnej konštrukcie

Článok pokračuje pod video reklamou

Včely a včelárstvo boli jeho celoživotným koníčkom. Na svojej vzorovej včelnici v Horši usporiadal niekoľko vzdelávacích akcií a táto sa stala miestom exkurzií pre vyše 800 včelárov a autobusových zájazdov z krajín celej strednej Európy.

V roku 2016, pri príležitosti 95. narodením, dostal najvyššie vyznamenanie včelárskeho zväzu, Medailu Juraja Fándlyho.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok FOTO: Aj takéto boli kedysi Levice. Pozrite si zabudnuté miesta Čítajte

V týchto dňoch sa dr. Alt dožíva 100. narodenín. Ako hovorí jeho priateľ Pavol Ondruš, je to výnimočný človek, ktorý spravil veľa pre Levice. V roku 2016 sa stal Čestným občanom mesta. Pri oceňovaní vtedy predniesli jeho životopis. Vyberáme z neho:

RNDr. PhMr. Ernest Alt sa mimoriadne zaslúžil o dobré meno mesta Levice svojou celoživotnou aktivitou vo viacerých oblastiach, menovite vo farmácii, múzejníctve, historiografii, komunálnej politike a vo včelárstve. Rekonštrukciou lekární prispel k hospodárskemu rozvoju mesta Levice a realizovanými technickými novinkami a zlepšovacími návrhmi obohatil ľudské poznanie v oblasti vedy a techniky. Celoživotné aktivity doktora E. Alta boli aktuálne zhrnuté profesorom Jozefom Čižmárikom a publikované v Edícii osobností farmaceutických vied vydavateľstva Herba pod názvom Ernest Alt, všestranný lekárnik.

Farmácia

Od roku1953 až do odchodu do dôchodku v roku. 1984 bol vedúcim lekární v Leviciach. Najprv lekárne Čierny orol (Bolemanova lekáreň na Štúrovej ulici), po zbúraní jej budovy prešiel do lekárne Koruna na Námestí hrdinov. Túto lekáreň pod jeho vedením zásadne rekonštruovali a pri uvedení do obnovenej prevádzky v roku 1968 bola najmodernejšou lekárňou v Československu. V roku1972 zorganizoval v Leviciach celoslovenské 1. lekárnické dni, čím založil tradíciu ich organizovania až dodnes. V spolupráci s Farmaceutickou fakultou UK v Bratislave zriadil v lekárni školiace pracovisko pre študentov farmácie.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok FOTO: Pozrite si tieto milé tváričky narodené v novembri Čítajte

Od roku 1960 až do odchodu na dôchodok vykonával funkciu okresného lekárnika, kde sa zaslúžil o rekonštruovanie ďalších lekární v okrese. Bol autorom desiatok zlepšovacích návrhov vo farmácii a v roku 1978 mu bolo udelené vyznamenanie Najlepší vynálezca zdravotníctva.

Múzejníctvo

Dr. Alt odkúpil za zostatkovú hodnotu a následne daroval Tekovskému múzeu v Leviciach kompletné zariadenie a vybavenie lekárne Koruna z roku 1823. Múzeum z neho v roku 1971 zriadilo trvalú farmaceutickú expozíciu. Neskôr daroval Tekovskému múzeu rozsiahlu zbierku včelárskych artefaktov, vrátane mnohých unikátnych včelárskych zariadení vlastnej konštrukcie. V roku 2002 Tekovské múzeum udelilo Dr. Altovi Medailu Pavla Huljaka.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Domy, byty, roľa i pozemky. Štát sa zbavuje prebytočného majetku. Tieto nehnuteľnosti predáva v Levickom okrese Čítajte

Včelárstvo

Dr. Alt sa od mladosti venoval chovu včiel, ktorý v dospelosti realizoval na veľkej včelnici v mestskej časti Horša. Na tejto vzorovej včelnici usporiadal niekoľko vzdelávacích akcií a táto sa stala miestom exkurzií vyše 800 včelárov a autobusových zájazdov z krajín celej strednej Európy (Poľsko, Rumunsko, Nemecko, Maďarsko, Česko).

Aj vo včelárstve RNDr. Alt uplatnil mimoriadne nadanie na konštruovanie rôznych mechanizmov a zostrojil množstvo progresívnych noviniek a zlepšovacích návrhov, ktoré sa stali predmetom odborných publikácií a výstav v Brne, Bratislave a Prahe. Neskôr ich daroval Tekovskému múzeu v Leviciach.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Teplá voda pre Margitu-Ilonu je na dosah, naplniť by mala aj budúci bazén Čítajte

Jeho 50 rokov systematicky zhromažďovaná zbierka vzoriek vytočených medov sa stala predmetom výskumu šírenia rádioaktivity v atmosfére a výsledky zožali veľký úspech na odbornom včelárskom kongrese Apimondia v Melbourne v Austrálii.

V roku 1992 sa dr. Alt stal predsedom Základnej organizácie Slovenského zväzu

včelárov v Leviciach, v ktorej bolo združených 150 včelárov z 35 obcí v okolí Levíc. Bol vynikajúcim chovateľom včiel, propagátorom včelárstva, výborným prednášateľom, lektorom a zlepšovateľom. Za svoju činnosť v apidológii obdržal dr. Alt v roku 2001 najvyššie vyznamenanie vo včelárstve Čestný člen Slovenského zväzu včelárov.

Politika

Po nežnej revolúcii bol Ernest Alt v roku 1990 zvolený za poslanca