Poplatok či daň sa dá znížiť alebo neplatiť. Levičania takto vlani ušetrili 18-tisíc eur

Nadobudli alebo predali ste nehnuteľnosť?

Ako postupovať, radí finančné oddelenie, referát daní a poplatkov MsÚ Levice:

Povinnosť vlastníka, ktorý nehnuteľnosť nadobudol alebo predal v roku 2021 buď kúpno-predajnou zmluvou alebo darovacou zmluvou, je podať si priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2022. Daňovníci, ktorí buď zdedili nehnuteľnosť alebo vydražili, sú povinní toto priznanie podať do 30 dní odo dňa právoplatnosti príslušného rozhodnutia. Tlačivá sú k dispozícií u správcu dane a na stránke mesta Levice, v časti „Ako vybaviť“ v elektronickej aj listinnej podobe. Priznanie k dani z nehnuteľností je k dispozícii aj na stránke ministerstva financií, kde ho vedia občania rovno vyplniť a uložiť do PDF súboru.