Darilo sa Matouškovi a štvrtej lajne.

Slovenská hokejová liga

60.kolo

SR18 – HK Levice 2:5 (0:2, 2:3, 0:0). Levice si zmerali sily s juniormi SR U18 už druhýkrát v sezóne a opäť boli úspešné. Vstup do zápasu mali lepší žlto-zelení, ktorých dostal do vedenia už v 4. minúte Svitana. V 13. minúte sa podarilo skórovať Matouškovi a Levičania išli do kabín spokojnejší.

