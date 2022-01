Hrať za Levice bolo jeho hráčskym snom

Opora Hronských Kľačian vyniká aj skvelou finálnou prihrávkou.

V súčasnosti hráč Hronských Kľačian v VI. lige ObFZ Levice Marek Špaňo si tamojšie známe prostredie pochvaľuje, v Kľačanoch už hrával v minulosti.

Marek Špaňo je hráč, ktorý vie dať hre myšlienku, má neskutočne dobrý cit pre hru a útočníci v stretnutí môžu stále rátať s jeho presnou finálnou prihrávkou. Vždy bol a aj je stále ozdobou každého mužstva, v ktorom hral. Je to človek, ktorý má veľký charakter a aj preto je obľúbený v kolektíve.

Skúste nám priblížiť vaše futbalové začiatky.

Ako každému dieťaťu tak aj mne učarovala futbalová lopta a s futbalom som začínal vo futbalovom klube Slovan Levice ako žiačik.

Vaše začiatky v tíme dospelých sa datujú k futbalovému klubu v Plavých Vozokanoch. Ako ste sa dostali do tamojšieho A - mužstva?

Do seniorského futbalu v Plavých Vozokanoch som sa dostal vďaka Milanovi Čížikovi, pri ktorom som hral mestskú ligu malého futbalu. On mi dal možnosť hrávať medzi mužmi. Bol to on, ktorý ma prehovoril, aby som to skúsil a myslím si, že to bol dobrý krok v mojom mladom veku.